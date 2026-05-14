Aluar duplicó sus ganancias y acelera inversiones en energías renovables y tecnología

La principal productora de aluminio del país ganó u$s108 millones en nueve meses. La compañía profundiza inversiones en parques eólicos, almacenamiento energético y modernización industrial.

Aluar atraviesa uno de los mejores momentos financieros de los últimos años impulsada por el repunte internacional del aluminio y una estrategia centrada en exportaciones, eficiencia energética y modernización tecnológica.

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La compañía informó ganancias netas por u$s108 millones durante los nueve meses cerrados al 31 de marzo de 2026, más del doble de los u$s48 millones obtenidos en el mismo período del año anterior.

El crecimiento se produjo además en paralelo con un fuerte plan de inversiones vinculado a energías renovables e infraestructura industrial.

Desde la empresa explicaron que la mejora estuvo favorecida por el contexto internacional del aluminio, marcado por subas de precios derivadas de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y restricciones sobre cadenas globales de suministro.

La demanda internacional de aluminio se mantiene fuerte en sectores estratégicos como automoción, aeroespacial, energía y defensa.

En ese escenario, Aluar logró fortalecer márgenes gracias a una estructura de costos competitiva y a una estrategia enfocada en exportaciones y productos de mayor valor agregado.

Durante el período analizado, el 84% de las ventas estuvo destinado al mercado externo, frente al 72% registrado el año anterior.

Los ingresos totales alcanzaron los u$s1.145 millones, impulsados tanto por mejores precios internacionales como por un incremento superior al 30% en los volúmenes exportados.

La mejora aparece como especialmente significativa en un contexto de desaceleración del mercado interno argentino, donde la demanda industrial y de construcción continúa mostrando debilidad.

Energías renovables y almacenamiento energético

En paralelo con los resultados financieros, Aluar avanza con un ambicioso programa de inversiones que se extenderá hasta 2027.

Uno de los proyectos centrales es la expansión de su parque eólico hasta alcanzar 582 MW de capacidad instalada.

La empresa también desarrolla el parque solar fotovoltaico Abasto y avanza en la construcción de un sistema de almacenamiento energético BESS en San Fernando.

Este tipo de infraestructura permite almacenar energía renovable y mejorar la estabilidad operativa de los complejos industriales.

Además, la compañía proyecta una planta desalinizadora en Puerto Madryn, donde opera uno de los principales polos industriales del país.

Modernización industrial y eficiencia

El plan de inversiones también contempla modernización del ciclo combinado principal utilizado para la producción industrial.

Entre las iniciativas aparecen la renovación de sistemas automáticos de control para cubas electrolíticas y la automatización de procesos logísticos vinculados a exportaciones.

La incorporación tecnológica aparece como uno de los pilares centrales de crecimiento y competitividad de la compañía.

Desde Aluar señalaron que el objetivo es consolidar a Puerto Madryn como uno de los principales polos industriales exportadores de América Latina.

Actualmente, el grupo emplea directamente a más de 4.000 personas entre Chubut y Buenos Aires.

El aluminio gana protagonismo en la transición energética

La compañía también remarcó que el aluminio se consolida como un insumo estratégico dentro de la transición energética global.

La creciente demanda vinculada a electrificación, infraestructura energética y transporte sostiene perspectivas positivas para el sector.

En ese contexto, Aluar busca posicionarse no solo como líder nacional del aluminio, sino también como un actor relevante en energías renovables, eficiencia industrial y sustentabilidad.

La empresa destacó además que todas las inversiones apuntan a reducir costos energéticos, fortalecer competitividad exportadora y profundizar un modelo de crecimiento basado en innovación tecnológica y generación renovable.