Dólar cripto: a cuánto opera el tipo de cambio que nunca duerme

El tipo de cambio que nunca duerme opera por debajo de los $1.600 en promedio, un valor por encima al del dólar CCL del último viernes.

El dólar cripto gana protagonismo en cada proceso electoral. Y en estas legislativas no fue la excepción: el "tipo de cambio que nunca duerme" mostró movimiento antes y tras el cierre de las mesas de votación.

La divisa digital opera con una baja de 0,9% en las últimas 24 horas y se ubica cerca de los $1.587 en promedio, de acuerdo al precio de los principales exchanges , según el sitio Coinmonitor.

Los argentinos acudieron a las urnas este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas 2025 para las que estuvieron habilitadas 36.478.320 personas para votar. En estos comicios a nivel nacional se renueva la mitad de la Cámara de Diputados , con 127 bancas en juego . En tanto, en el Senado cambiarán 24 escaños , lo que representa un tercio del cuerpo que representa a las provincias .

"En jornadas electorales, el dólar cripto suele ser el primer termómetro porque opera 24/7 y refleja rápido los cambios de expectativa. Esperamos mayor varianza y spreads algo más anchos especialmente este domingo a la noche con los resultados", explicó Andrés Vilella Weisz, Head de Tesorería y mercados en Lemon. "El foco estará en el balance de flujos de compra/venta, que se puede seguir en nuestra landing pública del Pulso Crypto, con datos en tiempo real de la plataforma cripto con mayor volumen retail de la Argentina y con información que nadie más pública", agregó Vilella Weisz.

Recordemos que el último viernes el dólar oficial se recalentó y rozó el techo de la banda en la última rueda antes de las elecciones , en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro del programa económico, y con una fuerte intervención por parte del Tesoro de EEUU, que se estima que durante las últimas dos semanas compró pesos por el equivalente a unos u$s2.100 millones. El tipo de cambio avanzó $13 en el segmento mayorista ($42 a nivel semanal) a $1.492 y cerró a tan solo $0,5 del techo de la banda de flotación, establecida en $1.492,5. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s752,116 millones.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) subió $10 a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.969,5.

Entre los paralelos, el dólar blue se mantuvo estable $1.525 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP escaló 1% a $1.549,44 y la brecha contra el mayorista es de 3,9%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 1% a $1,567,21, con un spread del 5% frente a la cotización oficial.

Qué es el dólar cripto y cómo funciona

El dólar cripto es el tipo de cambio que surge a partir de la compra y venta de stablecoins, criptomonedas diseñadas para mantener paridad con el dólar estadounidense (como USDT –Tether–, USDC –USD Coin– o DAI).

En la práctica, los usuarios compran estas monedas digitales con pesos en plataformas o billeteras virtuales, por lo que su precio refleja cuántos pesos se necesitan para acceder a un dólar digital. Así, el valor del dólar cripto surge del libre juego entre oferta y demanda, sin intervención oficial.

A diferencia de otros tipos de cambio (oficial, MEP o blue), el dólar cripto opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso los fines de semana o feriados. Por eso se lo conoce como “el dólar que nunca duerme”, y suele anticipar los movimientos de los demás mercados, sobre todo en contextos de incertidumbre política o electoral.

El dólar cripto sigue creciendo en Argentina

El fenómeno del dólar cripto se consolida en el país. Según el último informe de Bitso, durante el primer semestre de 2025 las stablecoins representaron el 16% de las carteras promedio de los usuarios argentinos, frente al 12% en Colombia y el 8% en Brasil. Además, en el mismo período, el 85% de las compras locales de criptomonedas estuvo concentrado en USDT (78%) y USDC (7%).

“El interés por el dólar cripto refleja la preferencia de los argentinos por instrumentos atados al billete verde como refugio de valor, en un contexto de expectativas devaluatorias”, explica el informe.