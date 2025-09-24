SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de septiembre 2025 - 15:48

Elecciones 2025: provincia por provincia, así serán las boletas únicas el 26 octubre

Los comicios legislativos se llevarán a cabo con un nuevo sistema de votación. Cada distrito contará con su propia BUP impresa.

CNE

El domingo 26 de octubre, los argentinos acudirán nuevamente a las urnas para elegir representantes en el Congreso Nacional, con la renovación de escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado. En esta ocasión se pondrá en marcha un cambio trascendental: la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), aplicada por primera vez en todo el país tras la reforma del Código Electoral establecida en 2024 mediante la Ley 27.781.

A diferencia del mecanismo habitual en el que cada mesa contaba con un único cuarto oscuro y boletas partidarias separadas, ahora las mesas dispondrán de varias cabinas de votación. El elector ingresará a una de ellas con la boleta firmada por la autoridad de mesa y una lapicera negra, con la que marcará en el recuadro correspondiente la lista y la categoría de su preferencia.

Informate más

Una diferencia clave respecto del sistema tradicional es que la BUP no se guarda en un sobre. Por eso, antes de abandonar la cabina, el votante deberá doblarla con cuidado para preservar el secreto del sufragio. Al salir, mostrará la boleta a los fiscales para que comprueben que se trata del documento original, rubricado por el presidente de mesa. Luego la introducirá en la urna electoral y, finalmente, firmará en el padrón, tal como sucedía en elecciones anteriores.

Con este modelo, el ciudadano marcará con una tilde o una cruz la opción elegida dentro de una sola boleta que contiene todas las listas y categorías en disputa. Así quedará atrás el tradicional esquema de boletas múltiples por partido, reemplazado ahora por un único documento electoral que busca garantizar mayor transparencia y practicidad.

Las Boletas Únicas de Papel provincia por provincia

Ciudad de Buenos Aires

Boleta ünica CABA
Boleta Única de CABA, la más extensa.

Provincia de Buenos Aires

Boleta Única PBA
Boleta Única de PBA.

Catamarca

Boleta Única Catamarca

Chaco

Boleta Única Chaco
La Boleta Única con la que votarán los catamarqueños.

Chubut

Boleta Única Chubut
BUP de Chubut.

Córdoba

Boleta Única Córdoba
La BUP de Córdoba.

Corrientes

Boleta Única Corrientes
Corrientes votara con esta Boleta Única.

Entre Ríos

Boleta Única Entre Ríos
La BUP que tendrán los entrerrianos.

Formosa

Boleta Única Formosa
La BUP de Formosa es la más corta.

Jujuy

Boleta Única Jujuy
Así será la BUP de Jujuy.

La Pampa

Boleta Única La Pampa
La BUP de La Pampa.

La Rioja

Boleta Única La Rioja
Con esta BUP votarán los riojanos.

Mendoza

Boleta Única Mendoza
La Boleta Única de Mendoza.

Misiones

Boleta Única Misiones
En Misiones se votará con esta BUP.

Neuquén

Boleta Única Neuquén
La BUP de Neuquén.

Río Negro

Boleta Única Río Negro
Río Negro elegirá diputados y senadores.

Salta

Boleta Única Salta
La Boleta Única de papel que se utilizará en Salta.

San Juan

Boleta Única San Juan
Esta BUP utilizarán los sanjuaninos.

Santa Cruz

Boleta Única Santa Cruz
La BUP de Santa Cruz.

Santa Fe

Boleta Única Santa Fe
Santa Fe elegirá diputados.

Santiago del Estero

Boleta Única Santiago del Estero
Santiago del Estero también votará por diputados y senadores.

Tierra del Fuego

Boleta Única Tierra del Fuego
La BUP de Tierra del Fuego.

Tucumán

Boleta Única Tucumán
Con esta Boleta Única se votará en Tucumán.

¿Cómo será la nueva Boleta Única de Papel?

La BUP incluirá en un solo documento toda la oferta electoral del distrito correspondiente, y será entregada al votante por la autoridad de mesa. Su formato está regulado por el Decreto 1049/24, que establece su tamaño y permite distribuir en ella todos los datos requeridos por el Código Electoral Nacional.

La misma está compuesta por distintos casilleros donde se diferencian las categorías y las listas presentadas. Dependiendo del distrito, hay más o menos categorías, debido a que algunos eligen solo diputados y otros diputados y senadores. También hay más o menos listas, dependiendo las que se presenten.

No obstante, en cada mesa habrá un afiche con la oferta electoral completa para el conocimiento de la ciudadanía.

A diferencia del sistema tradicional, la boleta única de papel incluirá a todos los candidatos y partidos en un mismo documento. Al ingresar al cuarto oscuro, los votantes podrán elegir entre dos opciones:

  • Marcar una opción para votar la lista completa.
  • Seleccionar candidatos de manera personalizada, marcando casilleros individuales para cada categoría.

Con este nuevo mecanismo, el Gobierno busca solucionar dos problemas comunes: el robo u ocultamiento de boletas y el abuso de los “sellos de goma”, es decir, partidos sin representación que solo buscan acceder a fondos estatales.

Paso a paso: cómo se vota con la Boleta Única de Papel

  • Entregá el DNI a la autoridad de mesa
  • Recibí la BUP de una o dos categorías (según tu distrito) y el bolígrafo.
  • Marcá la BUP en el casillero o los casilleros que selecciones.
  • Doblá la BUP de afuera hacia adentro.
  • Introducií la BUP en la urna.
  • Firmá el padrón y recibí el DNI y la constancia.

Boleta Única de Papel, ¿cuándo un voto es válido o nulo?

Según el decreto 915/2024, un voto será válido si:

    • Se utiliza una boleta única oficializada.
    • Las marcas en los casilleros son claras y se elige una opción electoral por categoría. La marca debe realizarse dentro del cuadro blanco.
    • Si no se marca ninguna opción, será considerado un voto en blanco.

    Por otro lado, un voto será nulo en los siguientes casos:

        • Uso de una boleta no oficializada.
        • Marcar más de una agrupación política para la misma categoría.
        • Roturas o inscripciones que impidan identificar la elección.

      Cuáles son los documentos habilitantes para votar

            • DNI tarjeta, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”
            • DNI libreta celeste o libreta verde
            • Libreta cívica
            • Libreta de enrolamiento

        Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

