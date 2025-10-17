Congreso: cuántas bancas arriesga cada fuerza en Diputados y Senado

La Libertad Avanza tiene chances de ganar en los comicios de medio término. Por ser una fuerza muy nueva, pone pocos lugares en juego. En cambio, en la Cámara baja, los bloques "del medio" podrían reducirse a la mínima expresión por ir divididos en una campaña polarizada.

Javier Milei se muestra seguro en algo: a partir del 10 de diciembre, tendrá un Congreso mucho más favorable que el actual. Y los hechos le dan la razón al Presidente. Es que tanto en Diputados como en el Senado , La Libertad Avanza es, por lejos, el espacio que menos bancas arriesga . En otras palabras, tiene todas las de ganar. Sobre todo si la elección termina polarizada, tal cual apuestan con una campaña que apunta de lleno al “kirchnerismo”. De todas maneras, por ser una fuerza nueva, aun en el mejor de los escenarios, los libertarios deberán pactar –de mínima– con sus aliados del PRO si quieren ponerle un freno a las avanzadas opositoras .

El 26 de octubre se conocerá la composición parlamentaria que tendrá el Congreso a partir del 10 de diciembre. Es decir, la que regirá durante el segundo tramo del gobierno de Milei. Los libertarios, recién llegados a la política, tienen una gran ventaja respecto al resto de las fuerzas.

En el Senado, donde se renuevan 24 de las 72 bancas, LLA no arriesga ninguna de las seis bancas que tienen. Todas ellas datan de hace apenas dos años. Es decir, pase lo que pase en los comicios, Milei contará con un bloque más robusto que el actual en la Cámara alta. Con un dato extra. En CABA y Entre Ríos, donde trabó un acuerdo con el PRO, los dos candidatos son libertarios. Es decir, ni siquiera deberá repartirse lugares con los amarillos.

La situación de los libertarios se contrapone con la de Unión por la Patria que, precisamente, arriesga mucho en estas elecciones . En la Cámara alta, la bancada que conduce José Mayans renueva 16 de las 34 bancas que hoy tienen. Las chances de que retenga el total son muy bajas. Motivo por el que UP se aleja cada vez más del quorum.

La UCR, en tanto, renueva 4 de las 13 bancas que hoy conduce el correntino Eduardo Vischi. Mientras que del PRO apenas 2 de 7. Entre ellos se encuentra Guadalupe Tagliaferri, que desde el primer momento se diferenció de las “fuerzas del cielo”, por lo que, de alguna manera, su salida representa un “alivio” para el partido violeta. La de Entre Ríos, en manos del macrista Alfredo De Angeli no será recuperada: en aquella provincia, Rogelio Frigerio le cedió ambos lugares a los violetas.

Por último, también renuevan sus bancas otros tres senadores. Dos de Provincias Unidas, Juan Carlos Romero (Salta) y Lucila Crexell (Neuquén). Así como también, Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro.

Diputados: cuántas bancas arriesga cada fuerza

En Diputados, Unión por la Patria también tiene muchas bancas en juego. De las 98 que tiene actualmente, 46 vencen este año. Pero no es ni por asomo la fuerza más preocupada. Las alarmas están encendidas en otros espacios de la oposición. No solo arriesgan más sillas en proporción a UP, sino que, para colmo, tienen chances de no recuperarse en una elección en la que los espacios “del medio” están hiper fragmentados y desdibujados por una campaña que quedó atravesada por la polarización.

Este es el caso, por ejemplo, de la UCR. El espacio que conduce Rodrigo De Loredo tiene 14 bancas. De ellas, 11 vencen este año. Democracia para Siempre, espacio que conduce Facundo Manes se encuentra en una situación muy similar: 9 de los 12 renuevan el 10 de diciembre. En tanto, la tercera línea radical, denominada La Liga del Interior, en la que conviven 6 diputados "con peluca", 3 de ellos se despiden este año de la Cámara. Por último, a Mario Barletta, que integra el monobloque Unidos, también le vence su mandato.

La Coalición Cívica está en problemas. El espacio que se referencia en Elisa Carrió arriesga 4 de las 6 bancas que tiene. Mientras que Encuentro Federal, bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto, arriesga 7 de 15. Si el espacio Provincias Unidas, que nuclea a los gobernadores de Chubut, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y Corrienten tiene una buena performance, esta bancada, que se convirtió en el fiel de la balanza, podría mantener ese rol.

Ahora bien, el FIT también pone mucho en juego: nada menos que 4 de los 5 escaños que hoy tiene. En tanto, Innovación Federal, espacio que reúne a los oficialismos de Río Negro, Misiones y Salta arriesga 3 de sus 8 bancas.

El PRO también tiene mucho que perder en estos comicios. Es que de los 35 diputados que integran la bancada que conduce Cristian Ritondo, 21 renuevan. En tanto, de las fuerzas minoritarias, 11 diputados culminan este año su mandato.

Cristian Ritondo Silvana Giudici En Diputados, el PRO arriesga 21 de sus 35 bancas. Mariano Fuchila

Al igual que en el Senado los libertarios son los que tienen todas las de ganar. Es que, de los 37 legisladores que hoy se referencian en Milei, a apenas 8 les vence su mandato este año.

Conclusión: tal cual viene diciendo el Presidente en los últimos reportajes, a partir del 10 de diciembre, el Gobierno tendrá un Congreso más favorable.

Pero, así y todo, se ubicará muy lejos del quorum propio en ambas Cámaras. Y tampoco tendrá el tercio propio en ninguno de los dos cuerpos. Esto explica los guiños de los libertarios al PRO, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, examarilla.

Es que, sin ellos, LLA no contarán con la fuerza suficiente para blindar vetos presidenciales ni para frenar cualquier intento de juicio político impulsado por la oposición.