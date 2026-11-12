¿Qué pasa con los monotributistas que no cobran AUH ni SUAF?

La inscripción tributaria, los ingresos familiares y los datos registrados determinan el acceso a las prestaciones administradas por el organismo.

Los trabajadores independientes deben cumplir determinadas condiciones para acceder a las prestaciones familiares de ANSES.

Miles de trabajadores independientes se preguntan por qué no reciben ayuda económica de ANSES para sus hijos, pese a estar inscriptos y cumplir mensualmente con sus obligaciones impositivas. La situación genera confusión, especialmente entre quienes consideran que pagar el Monotributo debería garantizarles el acceso a las mismas prestaciones que tienen otros trabajadores registrados.

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La explicación está relacionada con las diferencias entre los regímenes tributarios y las condiciones que establece el sistema de seguridad social. No todos los trabajadores por cuenta propia tienen los mismos derechos en materia de asignaciones familiares : mientras algunos pueden cobrar el salario familiar, otros quedan afuera de determinadas prestaciones por su situación fiscal o nivel de ingresos.

Uno de los principales motivos de confusión es pensar que la AUH y el SUAF son beneficios equivalentes. Aunque ambos contemplan una prestación económica por los hijos, funcionan bajo condiciones diferentes y no están destinados al mismo universo de trabajadores.

El régimen tributario y la situación laboral son factores que inciden en el acceso a los beneficios sociales.

La AUH está dirigida a personas desocupadas, trabajadores informales, empleados de casas particulares y monotributistas sociales , entre otros grupos contemplados por la normativa. En cambio, quienes están inscriptos en el Monotributo común pueden acceder a determinadas asignaciones familiares mediante el SUAF, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

De acuerdo con la información difundida por Canal C, los monotributistas de las categorías A, B, C, D, E, F y G pueden cobrar la asignación familiar por hijo. En las categorías H, I, J y K, el acceso queda limitado a la prestación por hijo con discapacidad.

Esto significa que una persona puede estar al día con sus pagos ante ARCA y, aun así, no tener derecho a cobrar la asignación por hijo. La inscripción tributaria por sí sola no garantiza el beneficio: también importa la categoría en la que está registrado el contribuyente.

La situación del Monotributo Social y las categorías altas: ¿quiénes cobran y quiénes no?

El Monotributo Social tiene un tratamiento particular dentro del sistema de protección social. Se trata de un régimen pensado para trabajadores y emprendedores en situación de vulnerabilidad socioeconómica que necesitan formalizar su actividad, emitir facturas y acceder a una cobertura de salud.

A diferencia del Monotributo común, esta modalidad es compatible con la AUH y con la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). También contempla compatibilidades con determinadas pensiones y programas de inclusión social.

Para ingresar al régimen existen condiciones específicas. Entre ellas, se encuentran no tener empleados a cargo, no ser titular de acciones o cuotas de sociedades comerciales y contar con ingresos provenientes de la actividad económica declarada. También hay límites respecto de los bienes registrables y las propiedades que puede tener el titular.

En el caso del Monotributo común, la categoría determina qué asignaciones pueden cobrarse. La distribución vigente contempla:

categorías A, B, C, D, E, F y G: pueden acceder a la asignación familiar por hijo, además de otras prestaciones contempladas para el régimen

pueden acceder a la asignación familiar por hijo, además de otras prestaciones contempladas para el régimen categorías H, I, J y K: quedan habilitadas para cobrar la asignación por hijo con discapacidad, de acuerdo con las condiciones correspondientes

quedan habilitadas para cobrar la asignación por hijo con discapacidad, de acuerdo con las condiciones correspondientes monotributo Social: permite acceder a la AUH y a la AUE cuando se cumplen los requisitos establecidos

La inscripción en el Monotributo contempla distintas condiciones según la categoría de cada contribuyente. Pexels

¿Se puede reclamar o cambiar esta situación ante ANSES?

Cuando una persona considera que cumple las condiciones para recibir una asignación y no aparece entre los beneficiarios, puede consultar su situación y verificar si existe algún inconveniente administrativo.

El primer paso consiste en ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del apartado Hijos, en la opción Mis Asignaciones, es posible consultar los períodos, los pagos y los motivos por los cuales una prestación figura suspendida o denegada.

El sistema identifica cada situación mediante colores: verde para los pagos vigentes, amarillo para las asignaciones suspendidas o embargadas y rojo para aquellas que fueron denegadas. En la opción "Ver Más" se puede consultar el motivo específico y, cuando corresponde, conocer cómo solucionarlo.

También conviene revisar que los vínculos familiares estén correctamente registrados. Si falta acreditar un hijo, actualizar un matrimonio o incorporar información sobre la convivencia, ANSES puede no contar con los datos necesarios para determinar el derecho al cobro.

Para corregir esos inconvenientes se puede recurrir a Atención Virtual y presentar la documentación respaldatoria, como partidas de nacimiento, DNI y certificados que acrediten los vínculos familiares.

En los casos en que la negativa responda a la categoría tributaria y no a un error administrativo, presentar un reclamo no modifica automáticamente las condiciones de acceso. No existe un trámite para convertir el Monotributo común en AUH si la persona no pertenece al grupo contemplado por esa prestación.

Requisitos vigentes para acceder a las coberturas sociales siendo monotributista

Para conocer si corresponde cobrar una asignación, es necesario revisar tanto la situación tributaria como la información familiar registrada ante ANSES. Entre los principales aspectos que deben verificarse se encuentran:

tener el CUIL y los datos personales actualizados

contar con los vínculos familiares correctamente acreditados

presentar la partida de nacimiento y el DNI de los hijos cuando corresponda

verificar la categoría vigente del Monotributo ante ARCA

mantener al día los pagos y la documentación tributaria

cumplir las condiciones de ingresos y compatibilidad establecidas para cada prestación

En el caso de la AUH, el beneficio corresponde por hijos menores de 18 años, sin límite de edad cuando tienen discapacidad, siempre que se cumplan las condiciones específicas del régimen. Para los monotributistas sociales también es necesario mantener vigente la inscripción y respetar las obligaciones propias de esa modalidad.

El Gobierno establece, además, que quienes integran el Monotributo Social deben emitir un mínimo de seis facturas por semestre para conservar la vigencia, con excepciones para determinadas cooperativas y proyectos productivos.