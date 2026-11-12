Prohíben ir a la cancha a siete hinchas por incidentes en partidos de la Primera Nacional en Córdoba y Rafaela + Agregar ámbito en









El Gobierno nacional les aplicó la restricción de concurrencia administrativa a todo evento deportivo del país por plazos de entre uno y cuatro años. Uno de los sancionados estuvo colgado del alambrado durante 15 minutos sin hacer caso a la Policía.

El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió el ingreso a espectáculos deportivos en todo el país a siete hinchas que protagonizaron incidentes en dos partidos de la Primera Nacional: uno entre el Club Atlético Racing de Córdoba y el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, y otro entre Atlético de Rafaela y el Club Atlético Atlanta.

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Las sanciones salieron en las resoluciones 1163/2026 y 1164/2026, firmadas por la ministra Alejandra Monteoliva y publicadas este jueves en el Boletín Oficial. Las dos aplican la figura de “Restricción de Concurrencia Administrativa” e incorporan a los sancionados a los registros del programa Tribuna Segura.

Las prohibiciones de ingreso El caso de Córdoba concentra seis de las siete sanciones. Ocurrió el 27 de septiembre en el estadio Miguel Sancho, y la sanción más dura recayó sobre Matías Josué Alfonso, que no podrá ir a ningún evento deportivo durante cuatro años. A Feliciano Cruz Pereyra le impusieron tres años, mientras que Matías Rebuffo, Mario Ramallo, Exequiel Giolito y Juan Franco Moreno quedaron inhabilitados por dos años.

El pedido lo hizo el Consejo de Seguridad Deportivo Provincial (CO.SE.DE.PRO), que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, y lo acompañó un informe de la Policía de Córdoba sobre el operativo y los hechos ocurridos en el estadio. Según ese reporte, el partido se interrumpió durante unos 20 minutos, hasta que se garantizó la seguridad interna.

Doce meses sin cancha le tocaron a Emanuel Esteban Calderón, hincha de Rafaela. Durante el partido que su equipo jugó contra Atlanta el 4 de octubre en el Nuevo Monumental, trepó al alambrado de la doble bandeja detrás del arco Este y se quedó colgado del caño del parapelotas, según el informe de la Comisaría Primera de la Unidad Regional V de la Policía de Santa Fe.

Los efectivos que custodiaban el perímetro del campo de juego intentaron convencerlo de que bajara, pero el hincha hizo caso omiso y siguió trepado unos 15 minutos. Cuando finalmente bajó, se escondió entre la gente. Más tarde lo identificó por fotografías el personal de la División Judicial ubicado en los palcos Sur. En este caso, la sanción la pidió la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. La cartera nacional usó el mismo argumento en las dos resoluciones: hace falta “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma la reunión deportiva”. Ambas medidas rigen desde que fueron firmadas, el 6 de noviembre.