Tras dos feriados consecutivos por la visita del papa León XIV, vuelve a operar la bolsa local pero esta vez sin referencia de Wall Street.
Bonos, y acciones: la city local vuelve a operar después de los feriados, pero sin la referencia de Wall Street
Tras subir hasta 2,4% en los feriados locales, los bonos soberanos impulsaron una fuerte caída del riesgo país, que quebró la barrera de los 860 puntos.
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En los dos días feriado en Argentina, los bonos soberanos argentinos Globales subieron 2,2% el lunes y 0,2% el martes, llevando así al Riesgo País a caer a 853 puntos básicos, tras haber cerrado el viernes pasado en 939 puntos básicos.
Respecto a la renta variable, tuvo una muy buena jornada de lunes, con subas prácticamente en todos los ADRs, aunque la rueda del martes corrigió por encima de referencias de EEUU y emergentes.
El Tesoro llevará adelante en esta jornada la primera licitación de deuda en pesos del mes, en la que enfrenta pagos por alrededor de $10,6 billones.
El menú vuelve a ser relativamente corto, aunque sí hay un papel con vencimiento post mandato: se ofrecen papeles tasa fija (S29E7 y T30J7), Boncer TZX28, Bontam nuevo a abril del 2027 (TMA27) y un dollar linked (D15E7).
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