Tren Mitre: el ramal Retiro-José León Suárez permanece interrumpido por fallas en el suministro eléctrico + Agregar ámbito en









El servicio permanece suspendido por la avería de un cable de alta tensión durante obras en la avenida Álvarez Thomas. El ramal Retiro-Mitre circula con demoras y la línea San Martín tiene un servicio limitado.

Archivo. Desde Trenes Argentinos no confirmaron cuando se reestablecerá con normalidad el servicio.

El ramal Retiro-José León Suárez de la línea Mitre permanece interrumpido por un problema en el suministro eléctrico, según confirmó Trenes Argentinos. La falla se produjo durante la jornada del miércoles, cuando una empresa contratista de AUSA realizaba trabajos de excavación para construir un paso bajo nivel a la altura de la avenida Álvarez Thomas.

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La interrupción del servicio se confirmó este viernes, aproximadamente a las 7 de la mañana. Según precisó la compañía, durante esas tareas que realizaba el contratista de AUSA se averió un cable de alta tensión, lo que afectó la prestación del servicio ferroviario.

El ramal Retiro-José León Suárez de la línea Mitre, con interrupciones “Personal técnico continúa trabajando para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Hasta tanto finalicen las tareas, la prestación permanecerá interrumpida”, comunicó Trenes Argentinos.

La situación también afecta al ramal Retiro-Mitre, que funciona con demoras debido a fallas en el suministro eléctrico.

Los ramales Retiro-José León Suárez y Retiro - Mitre, afectados por la falla. Por otro lado, la línea San Martín presta un servicio limitado entre las estaciones José C. Paz y Retiro, a raíz de un incidente vial ocurrido cerca de la estación Muñiz, en el partido bonaerense de San Miguel.