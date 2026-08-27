Orgullo argentino: Las Leonas jugarán la final del Mundial de hockey 2026 + Agregar ámbito en









Luego de meter gol en el último cuarto, la Selección argentina se metió atrás y pudo cuidar el resultado que tanto le costó para llegar en la última instancia. El título lo definirán contra Países Bajos.

Las Leonas están en la final del Mundial 2026 de hockey. @juanndis

Las Leonas le ganaron 1 a 0 a Australia, este jueves por la tarde, y se clasificaron a la final del Mundial de hockey 2026. Tras un partido cerrado en los arcos y muy trabajado por la Selección argentina femenina, el tiempo les dio sus frutos y en el séptimo córner corto Julieta Jankunas puso el único gol del encuentro.

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Finalmente, tras este resultado irán en busca del tercer campeonato del mundo ante la Países Bajos, el próximo sábado a las 11 horas en el Wagener Stadium de Amstelveen, del país neerlandés.

View this post on Instagram La cronología del partido Durante el primer cuarto en el Belfius Hockey Arena de Wavre, las dirigidas por Fernando Ferrara asentaron su postura de dominar el encuentro. Pese hacerse dueñas de la bocha, la más clara la tuvieron las Hockeyroos a los 53 segundos, cuando Sarah Byrnes ejecutó un córner corto y finalmente fue rechazado por Sofía Toccalino.

Ya en el segundo cuarto, Las Leonas tuvieron su primera chance clara. Obtuvieron un córner corto, y si bien no fue ejecutado de la mejor manera, el rebote le llegó a Julieta Jankunas quien definió como pudo, pero la arquera australiana contuvo el remate y todo finalizó en empate a cero.

Agustina Gorzelany, la armadora de los córners cortos. @hockey.worldcup Luego del descanso largo, el tercer cuarto estuvo repartido. En el inicio, la arquera argentina Cristina Cosentino salvó al seleccionado con una gran atajada tras el remate de Grace Stewart. Luego, la Argentina desperdició su segundo córner corto hasta que en el tercero se volvió a acercar. Agustina Gorzelany lo cobró, fue frenado por las australianas, pero en el rebote apareció Milagros Alastra, aunque su push también fue frenado.

Una vez en el último cuarto, en donde se debía definir el encuentro o iban a penales australianos, Las Leonas comenzaron con el pie casi derecho. En los primeros tres minutos consiguieron tres córners cortos. En el último reclamaron revisión por un posible penal, pero el árbitro cobró otro corto. La atenta mirada de la hinchada argentina. @hockey.worldcup A 13 minutos del final, la Selección argentina aprovechó el séptimo córner corto y, tras una gran jugada preparada, Jankunas puso el 1 a 0. Todo comenzó con Gorzelany, quien se la pasó a Sofía Cairo y esta última tiró el centro para que la jugadora de Hacoaj ponga el primer y único gol del partido. Finalmente, Australia se comenzó a ver fuera del Mundial y comenzaron a llevarse por delante el encuentro. A los 7 minutos consiguieron dos córners cortos seguidos, pero Cosentino pudo frenar ambos remates. Bajo una gran desesperación, el técnico aussie sacó a la arquera y puso 11 jugadoras de campo, pero no pudieron batir el arco argentino. View this post on Instagram Tras ganar este encuentro, Las Leonas se volverán a medir ante las neerlandesas, como en la final de 2022, y buscarán la tercera estrella para la camiseta nacional.