Mascotas: el mercado que mueve u$s3.200 millones al año y gana peso en el consumo argentino

Más de 19 millones de perros y gatos viven en hogares argentinos, mientras crece el gasto en alimentos, salud, servicios y productos premium para mascotas.

La “economía pet” creció notablemente en los últimos cinco años. Las mascotas pasaron a representar algo más que un plato de comida, un collar, alguna vacuna y un rincón para dormir: hoy forman parte de las decisiones de consumo de millones de familias argentinas.

Con una población superior a los 19 millones de perros y gatos , el fenómeno ya tiene un peso propio dentro de la economía. El 80% de los hogares del país convive con al menos un animal y, entre alimentos, salud, servicios y nuevas categorías de consumo, el sector mueve alrededor de u$s3.200 millones por año , equivalente a medio punto del PBI .

Mantener a esta población demanda más de un millón de toneladas de alimento para mascotas al año . A su vez, junto con Brasil, la Argentina encabeza el ranking de países de la región que más invierten en sus mascotas, con un gasto de u$s428 por animal .

Parte de ese desembolso se concentra todavía en las necesidades básicas: el 87% de los tutores compra alimento balanceado , un 68% invierte regularmente en vacunas y un 57% destina presupuesto a productos de prevención contra pulgas y garrapatas.

Dentro del negocio de la alimentación, sin embargo, el crecimiento no fue uniforme . Sebastián Dates, gerente general de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA) , explicó a Ámbito que el mercado se mantuvo “relativamente estable” durante los últimos años, aun después de atravesar la pandemia y la posterior crisis económica.

En el caso de los perros, las compañías asociadas a la cámara produjeron durante 2025 cerca de 600.000 toneladas de alimento. Los datos de CAENA corresponden a empresas que representan aproximadamente el 70% del mercado, según precisó Dates.

El mayor nivel de gasto no es un fenómeno exclusivamente argentino. Según la empresa de investigación de mercado Mordor Intelligence, el gasto promedio de los consumidores latinoamericanos en mascotas es 22% superior al promedio mundial.

En el país, la expansión también puede observarse en la cantidad de hogares que incorporaron animales durante los últimos años. Según datos de Kantar Insights, en 2017 el 73% de los hogares argentinos tenía al menos una mascota. Esa cifra trepó al 76% en 2022 y alcanzó el 80% al año siguiente. Desde entonces, 8 de cada 10 hogares conviven con al menos un animal.

Los perros continúan al frente, aunque los gatos ganaron terreno en los últimos años. El 80% de quienes conviven con animales tiene perro y un 53% tiene gato. En 2017, ese porcentaje era del 47%, un crecimiento impulsado por los cambios en los estilos de vida urbanos y los hogares más pequeños.

Esa evolución también se refleja en la industria. Desde CAENA señalaron que el segmento de alimentos para gatos es uno de los que muestra un comportamiento más dinámico, con incrementos tanto en producción como en facturación. A esto se suma una evolución positiva de los alimentos húmedos. Además, la adopción es el principal motor de ingreso al hogar: un 63% de las mascotas fue adoptada, mientras que apenas un 8% llegó a través de la compra.

Pero el negocio ya no se limita únicamente al alimento y la salud. Aproximadamente 2 de cada 10 dueños destinan dinero a categorías “premium” o de estilo de vida, entre ellas juguetes, indumentaria de temporada y servicios especializados como peluquerías o spas caninos.

Dentro de la alimentación también cambia el tipo de productos que buscan los consumidores. Dates explicó que las categorías premium continúan creciendo, particularmente por encima de las superpremium, al mismo tiempo que aumenta la oferta de alimentos destinados a necesidades específicas de cada animal.

“La nutrición es uno de los componentes fundamentales de ese cuidado”, señaló el gerente general de CAENA. Según explicó, existe una mayor búsqueda de alimentos formulados de acuerdo con la edad, el tamaño, la condición corporal y las necesidades particulares de perros y gatos.

El cambio también se trasladó a otras actividades. Un 39% de los tutores concurre habitualmente a bares y cafeterías que aceptan animales, mientras que un 59% elige expresamente alojamientos pet-friendly para planificar sus vacaciones.

La llamada humanización de las mascotas explica parte de esta transformación: el animal dejó de ocupar únicamente un lugar dentro del hogar para convertirse también en destinatario de servicios y experiencias que antes estaban reservados a las personas.

Esa mayor disposición a gastar, de todos modos, convive con las restricciones que impone la situación económica. Desde CAENA advierten que algunos consumidores que anteriormente compraban determinadas categorías premium comenzaron a desplazarse hacia alternativas de menor precio.

“Conviven dos fenómenos”, resumió Dates: el crecimiento de algunas categorías de mayor valor agregado y, al mismo tiempo, la búsqueda de opciones más accesibles por parte de los hogares.

Pese a ese movimiento entre segmentos, el ejecutivo destacó la capacidad de resistencia del negocio. “La producción logró mantenerse relativamente estable aun frente a la pandemia y a la posterior crisis económica”, sostuvo Dates.

Este nuevo sistema está pensado para el bienestar de tu mascota. Gentileza - Strategic Lift

La industria responde con inversiones millonarias

El cambio en los hábitos de consumo también empieza a reflejarse del lado de las empresas, que avanzan con nuevas inversiones y mayor capacidad productiva para acompañar la evolución del mercado. Esa transformación se verá también en Mascotear 2026, que se realizará el 24 y 25 de octubre en La Floralis, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de empresas, profesionales, organizaciones y consumidores vinculados con el universo de las mascotas.

El encuentro funcionará como una muestra de la amplitud que alcanzó el negocio, que ya no se limita a la alimentación y la salud y suma nuevas categorías, productos premium, servicios y propuestas vinculadas al bienestar animal.

Entre las empresas que acompañan esta evolución aparece Alican, radicada en Córdoba, que anunció una inversión de u$s30 millones para triplicar su capacidad de producción, aumentar su personal un 50% e impulsar nuevas líneas de innovación. Entre sus apuestas figuran productos plant-based, golosinas (treats) y la expansión de sus alimentos húmedos premium, un segmento en el que ya controla el 60% del mercado local y que además tiene como destino la exportación hacia Estados Unidos y Europa.

Otro caso es el de la Cooperativa Guillermo Lehmann, con sede en Santa Fe, que inauguró en San Jerónimo Norte una planta para su marca Lokal, un proyecto que demandó más de u$s6 millones.

La fábrica cuenta con tecnología capaz de elaborar 2,5 toneladas por hora de alimento extrusado superpremium sin colorantes ni conservantes sintéticos, orientado a la salud intestinal e inmunológica.

En la misma línea aparece Kalbby, que realizó a principios de este año una inversión inicial de u$s1 millón destinada a infraestructura y maquinaria para montar una planta propia en Chacarita, dedicada a la elaboración de comida natural congelada para perros y gatos. Para este año, la compañía proyecta procesar alrededor de 600 toneladas y facturar cerca de u$s3,8 millones.

Entre una mayor presencia de mascotas en los hogares, nuevos hábitos de consumo y empresas que amplían su capacidad productiva, la economía pet terminó de consolidarse como un negocio estable y con proyección dentro del mercado argentino.

La alimentación sigue siendo la base de esta economía, pero el crecimiento de categorías premium, servicios y productos vinculados al bienestar muestra que no depende únicamente de cuántos animales hay, sino también de cuánto está dispuesto a invertir el público en la calidad de vida y felicidad de sus perros y gatos.