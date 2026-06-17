Dólar: el BCRA compró el monto más bajo desde inicios de abril y las reservas cayeron arrastradas por el oro

La autoridad monetaria adquirió apenas u$s34 millones en el mercado oficial y elevó el saldo comprador de junio a u$s986 millones. Sin embargo, las reservas brutas bajaron a u$s47.508 millones, afectadas principalmente por la caída del metal precioso.

El BCRA compró el menor monto diario en más de dos meses, mientras las reservas cayeron por el impacto negativo del oro.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este miércoles 17 de junio, pero lo hizo con el monto más bajo desde inicios de abril pasado . La autoridad monetaria adquirió u$s34 millones en el mercado oficial , equivalente al 6% del volumen operado , que alcanzó los u$s607 millones.

Con este resultado, el saldo comprador de junio subió a u$s986 millones , mientras que las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 llegaron a u$s10.655 millones. El dato confirma que el BCRA sigue del lado comprador, aunque con una presencia más acotada en el mercado de cambios y con una dinámica menos intensa que la observada en abril y mayo.

Las reservas brutas , en tanto, cayeron u$s147 millones y finalizaron en u$s47.508 millones. La baja respondió principalmente al efecto valuación del oro , que retrocedió 2,30% en la rueda y habría restado cerca de u$s200 millones al stock contable de activos del Central. Ese movimiento más que compensó las compras oficiales del día y volvió a mostrar que la evolución de las reservas brutas no depende únicamente del saldo comprador en el mercado oficial.

También jugaron en contra algunas monedas de la canasta del DEG . El euro retrocedió 1,02% frente al dólar y la libra cayó 1,14%, mientras que el yuan avanzó apenas 0,03% y el yen subió 0,19%. Como las reservas se informan en dólares, esos movimientos inciden sobre la valuación contable de los activos denominados en otras monedas.

El dólar oficial volvió a subir y sigue lejos del techo de la banda

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,35% y cerró a $1.441,50 para la venta. De esta manera, encadenó su segundo avance consecutivo, luego del rebote del martes, aunque todavía se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas, que se ubicó en $1.742,24. La distancia contra el límite superior quedó en 19,23%.

La suba del mayorista se dio en una rueda de menor volumen y con una participación oficial más reducida. Los operadores explican el movimiento reciente por un reacomodamiento en la dinámica de oferta y demanda de divisas, después de varias jornadas en las que la mayor disponibilidad de dólares comerciales y financieros ayudó a moderar las presiones alcistas.

A nivel minorista, el dólar oficial relevado por el BCRA se ubicó en $1.461,27, con una suba diaria de 0,53%. Entre los financieros, el MEP cerró prácticamente sin cambios, en $1.454,09, mientras que el contado con liquidación (CCL) bajó 0,50% y se ubicó en $1.488,78. En el mercado informal, el dólar blue avanzó 0,34% y terminó en $1.475 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

Con esos valores, la brecha entre el blue y el oficial quedó en 2,32%, todavía en niveles bajos para los parámetros históricos del mercado cambiario argentino. La distancia entre el CCL y el mayorista, en tanto, se mantuvo acotada, cerca del 3,3%.

Futuros al alza, pero con tasas implícitas más contenidas

Los contratos de futuros operaron con mayoría de subas, aunque sin movimientos bruscos. El contrato de junio avanzó 0,21%, julio subió 0,20%, agosto ganó 0,17%, septiembre, octubre y noviembre aumentaron 0,16%, y diciembre sumó 0,09%. En los tramos de 2027, enero subió 0,12%, febrero 0,21%, marzo 0,12%, abril 0,32% y mayo 0,03%.

Aun con esa recomposición, las tasas implícitas se mantuvieron contenidas. Para junio, el mercado pricea una tasa de 1,30% mensual, equivalente a 15,58% anualizado, mientras que para julio estima 1,61% mensual, o 19,28% anualizado.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) también dejó una referencia clave para el sendero cambiario. La mediana de los analistas proyectó un dólar mayorista de $1.422 para junio, $1.447 para julio y $1.476 para agosto. Frente al cierre actual, el mayorista quedó por encima de la estimación de junio y cerca de la previsión de julio.

En materia de inflación, el REM de mayo estimó una suba de precios de 2,1% para junio, 2% para julio y 1,8% para agosto. Esa combinación sigue mostrando un tipo de cambio esperado que corre por debajo de la inflación proyectada: para diciembre, el consenso prevé un dólar de $1.658.

En el frente de tasas, la TAMAR subió de 21,38% a 21,75%, mientras que la BADLAR se mantuvo en 20,00%. La evolución de los rendimientos en pesos seguirá bajo seguimiento por su impacto sobre el atractivo del carry trade y sobre la demanda de cobertura cambiaria.

Economía despeja vencimientos antes de la licitación clave

En paralelo al frente cambiario, el Ministerio de Economía avanzó con una operación de canje con el Banco Central para despejar parte del escenario de deuda de fin de mes. El Palacio de Hacienda emitió títulos capitalizables por unos $47.000 millones en valores nominales y recibió a cambio bonos CER, Boncap y duales que vencían el 30 de junio.

La operación, realizada el martes 16 de junio, reemplazó instrumentos ajustables por inflación, capitalizables y duales por nuevos Boncap con vencimiento en enero y mayo de 2027. Con ese movimiento, Economía busca “limpiar” vencimientos en poder del BCRA, concentrarse en los compromisos con privados y evitar que los intereses de bonos ajustables por inflación impacten sobre el resultado financiero de junio.

Para eso, amplió el Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 y el Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de mayo de 2027. A cambio, el BCRA entregó un Boncer, un Boncap y un Bono Dual, todos con vencimiento el 30 de junio, y recibió los nuevos Boncap en partes iguales.

El movimiento se suma al canje de bonos dólar linked en manos de privados que también vencen a fin de mes. Economía ofrecerá una letra vinculada al dólar con vencimiento el 31 de julio y un bono atado al tipo de cambio al 15 de diciembre de 2028. Las ofertas se recibirán este jueves 18 de junio y la liquidación será el 23 de junio.

Con estas operaciones, el Gobierno intenta reducir la presión sobre la segunda licitación de junio. En el primer llamado, realizado el 10 de junio, Economía colocó $6,12 billones frente a vencimientos por unos $5 billones, con un rollover del 120%. Para el segundo llamado quedaban originalmente vencimientos por unos $23 billones, pero el canje con el BCRA y la operación sobre dólar linked permitirían recortar de manera significativa ese monto.

Agro, Mundial y demanda privada: las variables que mira el mercado

De cara a las próximas semanas, los operadores seguirán de cerca la liquidación de exportaciones agrícolas, el comportamiento de la demanda privada de divisas y el impacto que puedan tener los viajes al exterior durante el Mundial sobre los gastos en moneda extranjera. También será clave observar el grado de intervención oficial, en un contexto en el que el BCRA busca otorgar mayor protagonismo a la oferta y demanda privada.

La estabilidad cambiaria actual responde a una combinación de factores: mayor oferta proveniente del agro, energía y minería; menor demanda de algunos sectores importadores; y continuidad de las compras oficiales. Sin embargo, detrás de esa mejora aparecen señales menos lineales.

El desafío para el Gobierno será sostener ese equilibrio en la segunda mitad del año. Por ahora, junio mantiene un saldo comprador positivo de u$s986 millones, aunque la compra diaria fue la más baja en más de dos meses y las reservas cayeron a u$s47.508 millones por el efecto negativo del oro. El mercado seguirá mirando si el BCRA puede conservar la acumulación cuando la liquidación del campo pierda fuerza, la demanda privada gane protagonismo y los gastos vinculados al Mundial empiecen a presionar sobre el mercado cambiario.