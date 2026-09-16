Mark Zuckerberg rechazó frenar el desarrollo de IA: "La clave es mantener el equilibrio"

El ejecutivo destacó que "las personas no querrán usar agentes que estén desalineados" con sus objetivos. A su vez, destacó que los valores más importante serán la confianza y la prevención de daños de los modelos.

"Creo que la clave para construir un futuro positivo para todos es mantener el equilibrio adecuado de poder", destacó el hombre de Meta.

El director ejecutivo de Meta Platforms , Mark Zuckerberg , sostuvo que los laboratorios que desarrollan modelos de Inteligencia Artificial (IA) tienen suficientes incentivos para operar con seguridad. En ese sentido, destacó que lejos de frenar el avance de los modelos, "la clave es mantener el equilibrio" en el sector.

Sus palabras llegaron en medio de un contexto de turbulencias en el sector tecnológico, tras advertencias de expertos sobre los posibles riesgos que estas herramientas pueden presentar para los humanos.

Su postura pone de relieve una división entre los ejecutivos del sector y las autoridades estadounidenses sobre aplicar posibles regulaciones, tras un rechazo de la gestión republicana al control sobre estas tecnologías.

En una publicación en la red social X, el hombre de Meta sostuvo el martes que " cada laboratorio tiene la responsabilidad y el incentivo para avanzar al ritmo necesario para entrenar sus modelos de forma segura, así como la capacidad de tomar sus propias medidas para garantizarlo".

Sus declaraciones llegaron unos días después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei , instara a las empresas de IA a ralentizar el ritmo al que mejoran sus modelos, a raíz de los riesgos existenciales indicados por varios investigadores.

Last month I wrote about how we can build a positive and safe future for everyone: https://t.co/1KtONlqBs5



Every lab has the responsibility and incentive to move at the pace required to train its models safely, and the ability to take its own actions to ensure that happens.



The… — Mark Zuckerberg (@finkd) September 15, 2026

A su vez, Zuckerberg expresó que, entre diversos puntos, "la realidad es que las personas no querrán usar agentes que estén desalineados con ellas y que no hagan lo que les piden". Sin ignorar que existe "mucho debate sobre ralentizar" las potencialidades de la IA, destacó que la confianza y la alineación se están convirtiendo "en las capacidades más importantes que diferenciarán a los agentes y modelos".

En ese sentido, también destacó que cualquier laboratorio que ignore la importancia de esta alineación "se quedará atrás" y deberán prevenir que sus modelos causen daño. "Creo que la clave para construir un futuro positivo para todos es mantener el equilibrio adecuado de poder. Esto está dentro de nuestro poder para hacerlo", sintetizó al final de su mensaje.

El presidente Donald Trump restó importancia este lunes a las preocupaciones del sector al afirmar que EEUU "ya cuenta con medidas de protección" y que las dudas sobre el desarrollo de la IA generarían beneficio para China.

OpenAI se une a Google y Anthropic para reforzar la seguridad de la Inteligencia Artificial

OpenAI comenzó a trabajar en conjunto con Anthropic y Google DeepMind, dos de sus principales competidores, para coordinar esfuerzos destinados a reforzar la seguridad de la Inteligencia Artificial (IA), en medio de una creciente preocupación internacional por los riesgos asociados al rápido desarrollo de esta tecnología.

Las conversaciones entre las tres compañías se desarrollan desde hace varias semanas, de acuerdo con Chris Lehane, responsable de políticas globales de OpenAI. El ejecutivo explicó que el objetivo es encontrar puntos de cooperación sobre seguridad pese a la competencia que mantienen las empresas dentro del sector: “Es mejor intentar trabajar juntos para dar prioridad a la seguridad”, sostuvo Lehane durante una rueda de prensa realizada en Washington, según consignó Bloomberg News.

El encuentro se produjo en un contexto de creciente preocupación mundial por los potenciales riesgos existenciales vinculados con sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados. La cooperación entre compañías rivales apunta, precisamente, a establecer mecanismos que permitan reducir amenazas consideradas de gran escala.