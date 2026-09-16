La AFA publicó un emotivo video por la despedida de Messi en la Selección: "El último tango" + Agregar ámbito en









El video cuenta con los momentos más emotivos del astro rosarino durante sus más de 20 años de trayectoria con la “Albiceleste”.

La AFA publicó un emotivo video por la despedida de Messi en la Selección: "El último tango"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un emotivo video en el que palpitó la despedida de Lionel Messi de la Selección: "El último tango".

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"El último tango tenía que ser en Argentina. Porque hay bailes que solo se pueden terminar en casa", fue el mensaje con el que la AFA comenzó a vivir el que será el último partido de Messi con la camiseta "Albiceleste".

Se viene el último tango del 10. pic.twitter.com/1ZgajmVvFD — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 16, 2026 El video también cuenta con los momentos más emotivos del astro argentino, que van desde sus comienzos en las categorías infantiles de Newell's, hasta su consagración en el Mundial Sub 20 y los cuatro títulos que obtuvo con la mayor entre 2021 y 2024, que incluyen dos Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Curiosamente, no hay ninguna imagen que haga alusión a su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde tuvo un rol fundamental para que la Argentina consiguiera la medalla de oro.

El último partido de Messi en la Selección argentina será el 6 de octubre en el Estadio Monumental, cuando la "Albiceleste" se enfrente con Benín en un partido amistoso.

Messi anunció su retiro de la Selección el pasado 31 de agosto, luego de lo que fue su inolvidable actuación en el Mundial 2026, donde tuvo un rol clave para que la Argentina alcanzara la final al colaborar con ocho goles y cuatro asistencias. Esta gran actuación incluso le permitió estar nominado con 39 años al Balón de Oro, premio que ya ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.