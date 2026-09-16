"Resident Evil: Noche Cero": qué dicen las primeras reacciones de la nueva película basada en el popular videojuego

La cinta de terror, que llega a los cines este jueves, está dirigida por Zach Cregger, responsable de "Weapons" y "Barbarian".

Este jueves llega a los cines Resident Evil: Noche Cero , un nuevo reinicio de la famosa saga de videojuegos. Esta vez la cinta está dirigida por Zach Cregger , responsable de las muy recomendables Weapons y Barbarian .

En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan ( Austin Abrams ), un mensajero médico que sin saberlo se encuentra en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin descanso mientras una noche fatídica y horrible se derrumba a su alrededor en el caos.

La prensa especializada califica el reinicio de Resident Evil de Cregger como “un espectáculo cinematográfico” y “una de las mejores adaptaciones de videojuegos”.

El crítico de Tomatometer, EJ Moreno, compartió una reseña entusiasta de X , escribiendo que la película es una que “¡tienes que ver en la pantalla más grande con mucha gente! Un verdadero éxito de taquilla de terror”. Continuó: “ Zach Cregger se luce, da más miedo y se divierte al máximo . Así es como se convierte el terror en un espectáculo cinematográfico”.

El periodista cinematográfico y redactor jefe de SplashReport.com, Kellvin Chavez, también compartió una reseña entusiasta de Resident Evil. "¡¡¡DIOS MÍO!!! #ResidentEvil pisa el acelerador desde la primera escena y NUNCA frena", escribió en X. "Zach Cregger ofrece un suspense implacable, acción gloriosamente sangrienta y diseños de criaturas realmente retorcidos, al estilo de La Cosa. Puro terror de supervivencia y, sin duda, la mejor película de 'Resident Evil' hasta la fecha . Austin Abrams está genial. Mañana publicaré una reseña completa".

Mark Cassidy, también crítico de Tomatometer, escribió que Resident Evil capta "la tensión implacable de los juegos". "Zach Cregger ha logrado la adaptación más fiel hasta la fecha. Muy sangrienta, muy divertida, y me hizo saltar del susto al menos tres veces (lo cual no es tarea fácil). El tipo que estaba sentado delante de mí se escondió tras su chaqueta durante casi toda la película. Sin duda, una de las mejores adaptaciones de videojuegos que he visto".

Jordan Moreau, de Variety , escribió en X que “Zach Cregger es un genio y #ResidentEvil es una de las mejores adaptaciones de videojuegos jamás hechas, y una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos. El título es increíble, Austin Abrams es divertidísimo de ver tropezando y matando zombis, 10/10”.

Resident Evil: Noche Cero llega a los cines de Argentina el 17 de septiembre.