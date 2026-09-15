Cuándo salen y dónde sacar las entradas para el último partido de Messi en la Selección argentina + Agregar ámbito en









Las localidades para el amistoso ante Benín en el Monumental se venderían a fines de septiembre y podrían gestionarse a través de Deportick. Todavía no fueron confirmados oficialmente ni la fecha de expendio ni los precios.

Las entradas se pondrán a la venta entre siete y diez días antes del partido.

Las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina se pondrían a la venta a fines de septiembre, de acuerdo con las estimaciones que circulan hasta el momento. El encuentro ante Benín se disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental, por lo que el expendio podría comenzar entre siete y diez días antes.

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Por el momento, la fecha de venta es una estimación y no fue confirmada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La expectativa, sin embargo, está puesta en una convocatoria especial por tratarse del que sería el último partido de Messi con la camiseta de la Selección en territorio argentino.

Dónde comprar las entradas para Argentina vs. Benín La plataforma en la que se realizaría la venta sería Deportick, el sitio utilizado habitualmente para gestionar las entradas de los partidos de la Selección argentina que se disputan en el país. La fecha exacta de apertura del expendio y las condiciones para acceder a los tickets todavía no fueron informadas oficialmente.

Tampoco se conocen los precios de las entradas. Como referencia, en anteriores partidos de la Selección argentina los valores variaron según la ubicación y llegaron a ubicarse entre los $90.000 y los $480.000.

Confirmado: Lionel Messi se despedriá de la Selección argentina en el estadio Monumental, el próximo 6 de octubre. Cómo registrarse en Deportick para sacar entradas para el partido de la Selección argentina Para intentar conseguir una entrada, los hinchas deberán contar con un usuario en Deportick. Para registrarse, es necesario ingresar al sitio web de la plataforma y completar los datos personales solicitados, entre ellos DNI, nombre completo y correo electrónico.

Una vez completado el registro, hay que validar la cuenta y comprobar que los datos estén correctamente cargados antes del día en que se habilite la venta. Cuando comience el expendio, será necesario ingresar a Deportick minutos antes del horario establecido para incorporarse a la fila virtual. La posibilidad de acceder a una entrada dependerá de la disponibilidad de localidades y de la demanda registrada.

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