Hoy se conocieron las nominaciones para los Latin Grammy y hay un cuádruple empate en el primer lugar entre los artistas más nominados, ya que Ca7riel & Paco Amoroso, Karol G, Rosalía y Jorge Drexler obtuvieron siete nominaciones cada uno.
Latin Grammy 2026: Ca7riel y Paco Amoroso, Karol G, Rosalía y Jorge Drexler lideran las nominaciones
El mexicano Edgar Barrera es el artista con más nominaciones en la categoría de productores y compositores, obteniendo 10 nominaciones.
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Los cuatro artistas recibieron nominaciones en las tres categorías principales: grabación del año, álbum del año y canción del año. El mexicano Edgar Barrera es el artista con más nominaciones en la categoría de productores y compositores, obteniendo 10 nominaciones.
La ceremonia se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo 12 de noviembre y, como cada año, será el encuentro de lo mejor de la música latinoamericana.
Lista de nominaciones a los Latin Grammy 2026
Álbum del Año
- EQUILIBRIVM - Anitta
- Free Spirits - Ca7riel & Paco Amoroso
- Taracá - Jorge Drexler
- Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada
- Tropicoqueta - Karol G
- Femme Fatale - Mon Laferte
- Muda - Carín León
- La vida era más corta - Milo J
- ¿Dónde es el after? - Rawayana
- LUX (complete works) - Rosalía
Canción del Año
- Coleccionando heridas - Karol G y Marco Antonio Solís
- ¿Cómo se ama? - Jorge Drexler
- Dime - Silvana Estrada
- Femme Fatale - Mon Laferte
- Hasta Jesús tuvo un mal día - Ca7riel & Paco Amoroso featuring Sting
- Humano - Juanes y Vivir Quintana
- La Perla - Rosalía featuring Yahritza y su esencia
- Mi gran amor - Santana featuring Becky G
- Nilo - Zanna
- Solifican12 - Milo J
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- Águas de um mar azul - Urias
- Memória - Rosalía & Carminho
- No vento de nós - Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago
- Sua onda - Marisa Monte
- Viver e morrer de amor na América Latina - Johnny Hooker & Ney Matogrosso
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martinez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Pena
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Grabación del Año
- ¿Cómo se ama? - Jorge Drexler
- Dime - Silvana Estrada
- Coleccionando heridas - Karol G y Marco Antonio Solís
- Femme Fatale - Mon Laferte
- Desde que te tengo - Carín León
- La Perla - Rosalía featuring Yahritza y su esencia
- Alma - Elena Rose
- O Amor Nos Encontrou - Loulu Gilberto
- Nos encontramos - Milo J
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- KM0 - Pablo Alborán
- Instrucciones Para Ser Feliz - Monsieur Periné
- (Enamorada) - nic
- Todo Puede Convertirse En Canción - Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Amorío - Esteman, Daniela Spalla
- Puerta Abierta - Kany García
- Yo Canto 2 - Laura Pausini
- TQ+ - Reik
- Querida Yo - Yami Safdie
Mejor Canción Pop
- A La Niña Que Fui - Kany García
- Amarillo - Joaquina
- (favorito) - nic
- La Perla - Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia
- Melancolía - Mon Laferte
Mejor Interpretación de Música Electrónica
- Beto’s Horns - Fred Remix - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again..
- Armándola De Pedo - Kinky
- Circular - Peces Raros featuring Nick Warren
- Motopirueta - Soucream & Mazzarri
- III. Ojalá! - Bronquio Remix - Violeta & Bronquio
Mejor Interpretación Urbana
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
- La Villa - Ryan Castro, Kapo & Gangsta
- Se Lo Juro - Feid
- Dile Luna - Karol G featuring Eddy Lover
- Gil - Milo J featuring Trueno
Mejor Interpretación Reggaeton
- Contrabando - Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
- Choque - Bad Gyal featuring Chencho Corleone
- Verano Rosa - Karol G featuring Feid
- Una Aventura - Ozuna
- Uñas Afiladas - Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor Álbum de Música Urbana
- Más Cara - Bad Gyal
- Omerta - J Balvin & Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions) - Beéle
- Tropicoqueta - Karol G
- Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- Antisistema - J Noa & Trooko
- El Pana Deiby - Akapellah
- Gohan y Goku - Arcangel
- Mono - Tokischa & Kase.O
- Poder - Feid & Lil Supa
Mejor Canción Urbana
- Buenos Términos - Rauw Alejandro
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
- Por Si Mañana No Estoy - Omar Courtz
- Reliquia Do 2T - Varios Artistas
- Yo y Tú - Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo
Mejor Álbum de Rock
- A La Mitad - Beta
- Malicia - Mägo De Oz
- Ceremonia - 1915
- Shine - Fito Paez
- La Frontera - Viniloversus
Mejor Canción de Rock
- Destruirse - Viniloversus
- Ego - The Warning
- Las Fuerzas Armadas Del Amor - Fito Paez
- Montserrat - Draco Rosa
- Rojo Profundo - Dillom
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Mi Año Gótico - Emmanuel Horvilleur
- Juanesteban - Juanes
- Tierra De Nadie - La Vida Bohème
- Olas De Luz - Draco Rosa
- Términos & Condiciones - Usted Señalemelo
Mejor Canción de Pop/Rock
- Antes De Que El Mundo Se Acabe - Paty Cantú
- Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día - CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting
- Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva
- Me Levanté De La Cama - Arath Herce
- Ratera - BRUSES
Mejor Album de Música Alternativa
- CUERPOS, Vol. 1 - Babasonicos
- DESDE EL COMA - BRUSES
- FREE SPIRITS - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian - Teo Planell
- LUX (Complete Works) - Rosalía
Mejor Canción Alternativa
- Ante la duda, baila - Jorge Drexler
- BUGAMBILIA - Francisca Valenzuela
- El Reset - Dante Spinetta
- QUERIDA AMALIA - BRUSES
- 1:30 - Mon Laferte
Mejor Álbum de Salsa
- Invicto - Charlie Cruz
- El Alma En Clave - Luis Enrique
- El Relevo - Luis Figueroa
- Más Que Palabras - Grupo Niche
- Malportada - Nathy Peluso
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- Jorgito - Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
- Vallenato Social Club - Gusi
- Corazón Ausente - Ke Personajes
- El Tiempo Perfecto - Karen Lizarazo
- El Último Disco Vol. 1 - Carlos Vives
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- Música Para Bailar - Fariana
- Todo Llega - Manerra
- No Era El Plan - Gabriel Pagán
- Oye Eta Vaina - Covi Quintana
- Chula - Techy
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Algo Nuevo De Ayer - Dayhan Díaz
- Orgánico - Los Tri-O
- Eternamente Omara - Omara Portuondo
- Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa
- Cualquiera Se Enamora - Leoni Torres
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- De Amor, Sueños y Cantares - Jorge Luis Chacín
- Indole - Alex Cuba
- Antes Que El Tiempo Se Vaya - Fonseca
- Candela - Greeicy
- Color Fania - Niña Pastori
Mejor Canción Tropical
- Crayola - Danny Ocean
- Latino - Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray
- Nombre y Apellido - Luis Enrique, De La Ghetto
- Realidad-Es - Grupo Niche
- Todo Llega - Manerra
Mejor Álbum Cantautor
- Improviso - Djavan
- Taracá - Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada
- Musas en Mi - Arath Herce
- FEMME FATALE - Mon Laferte
Mejor Canción Cantautor
- Dime - Silvana Estrada
- generación digital - Joaquina
- Las Palabras - Jorge Drexler
- Musas en Mi - Arath Herce
- Temblor Y Réplica - Covi Quintana
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano II - Pepe Aguilar
- La Fernández - Camila Fernández
- La Voz De Mi Trompeta (50 Años) - Mariachi Sol De México De José Hernández
- Bandera Blanca - Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
- Tequila y Guaro - Luis Ángel “El Flaco”
- Piratita - Banda Los Recoditos
- Piedras A La Luna - Eden Muñoz
Mejor Álbum de Música Tejana
- Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar
- 3 - Destiny Navaira
- Le Seguiremos - Jay Pérez
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido
- Capítulo 8 - Vilax
Mejor Álbum de Música Norteña
- El Mundo Es Del Que Se Anima - Calibre 50
- Gravedad - Duelo
- Mis Compas Vol. 2 - Joss Favela
- Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera
- 50/50 - Sofi Saar
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- De Parte Mía - Kakalo
- Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma, Tito Double P
- Contra Todo - Rivs
- Dosis - Xavi
- Metamorfosis - Yahritza y Su Esencia
Mejor Canción Regional Mexicana
- Ese Hombre Es Malo - Karol G
- Estamos Todos - Intocable
- No Capea - Xavi, Grupo Frontera
- Ojitos Bellos - Grupo Frontera
- Osadía - Eden Muñoz, Cristian Castro
Mejor Álbum Instrumental
- Peregrino - Yamandú Costa & Hermanos Saboya
- NOVA - Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello
- Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas - Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
- La Huella De Las Cuerdas - Berta Rojas
- A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
Mejor Álbum Folclórico
- Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] - Eva Ayllón
- La Quinta Esencia - Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- Cambias Mi Mundo - Lila Downs
- La Vida Era Más Corta - Milo J
- Candombe (En Vivo, Teatro Solís) - Julieta Rada
Mejor Álbum de Tango
- Neopía - Anibal Berraute
- Somos - Lidia Borda & Ariel Ardit
- Fueyerías - Pablo Jaurena
- Revolucionario Filarmónico - Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
- Le Grand Tango - Quinteto Astor Piazzolla
Mejor Álbum de Música Flamenca
- POPULAR - Yerai Cortés
- Origen & Revolución - Mercedes Luján
- In Illo Tempore - Mayte Martín
- José Mercé Canta A Manuel Alejandro - José Mercé
Mejor Canción de Raíces
- El Alma Mía - Silvana Estrada
- El tambor chico - Jorge Drexler & Rueda De Candombe
- La Puñalá - Andre
- Spiritual Energies - Eli Alvarado
- Urano - Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- Folklore - Caracas Trio
- Paco De Lucia Music For Big Band - Alex Conde
- Verve - Lívia Mattos
- Gonzalo Plays Pino - Gonzalo Rubalcaba
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet
Mejor Álbum Cristiano en Español
- Tú - Hakuna Group Music
- Días Contigo - Majo y Dan
- Inquebrantable - Sarai Rivera
- Eterno - Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
- Mayday - Alex Zurdo
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
- Primeiro (Ao Vivo) - Ziza Fernandes
- Avenida Do Arrependimento - Thalles Roberto
- Betel (Ao Vivo) - Eli Soares
- O Que Atravessa O Peito - Verboemcarne
- Shuv - Victin
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
- Equilibrivm - Anitta
- Ludom - Ludom
- Antes Que A Terra Acabe - Luedji Luna
- BRava - Jenni Mosello
- MARINADA vol.01 - Marina Sena
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
- Resistência! Ao Vivo no Circo Voador - Black Pantera
- Let It Burn / Deixa Arder - Chico Chico
- Rádio Love Nacional - Detonautas
- foto em grupo - FOTO EM GRUPO
- CARRANCA - Urias
Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa
- Novo Testamento - AJULLIACOSTA
- FREQUÊNCIA LUNAR - BUDAH
- CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? - Don L
- Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores - Emicida
- Terra Vermelha: Do interior pro interior - Matuto S.A
Mejor Álbum de Samba/Pagode
- 50 Anos De Carreira - Leci Brandão
- Jessé - As canções de Zeca Pagodinho - Teresa Cristina
- Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) - Xande De Pilares
- Sentimento - Ferrugem
- Quinhão - Mosquito
Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña
- Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago
- Vende-se Lembrança - Pedro Emílio
- Améfrica - Bia Ferreira
- Afim - Zé Ibarra
- Eita - Lenine
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- Fire Arena - Ana Castela
- Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) - Simone Mendes
- Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
- Registro Histórico (Ao Vivo) - Luan Santana
- Traia Acústico (Ao Vivo) - Traia Véia
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
- Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir - Carminho
- Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
- Até Cansar o Cansaço - Juliana Linhares
- Molho Lambão - Psirico
- Amor Perene - Zaynara
Mejor Álbum de Música Infantil
- Mil Secretos - Cantoalegre, Marta Gómez
- ¡A Jugar! - Danilo & Chapis
- Mardearena - Magdalena Fleitas
- Aprendo Jugando - OTA El Hipopotamo
- Dinosaurios: Una Travesía Cretácica - Tu Rockcito
Mejor Álbum de Música Clásica
- Gabriela Ortiz: Yanga - Los Angeles Philharmonic
- Odyssey - Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela
- Opus 33 “Romantic Cello” - London Symphony Orchestra
- Sinfonia Em Quadrinhos - Orquestra Jovem Tom Jobim
- Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] - London Philharmonic Orchestra
Mejor Obra/Composición Clásica
- Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) - Richard Scofano
- Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra - Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem
- Raices (Origins) - Live - London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner
- Tríptico Sudamericano - Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem
- Yanga - Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble
Mejor Música para Medios Visuales
- Amor Animal - Murci Bouscayrol
- La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) - (Varios Artistas)
- Las Muertas - Fernando Velázquez
- Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Sergei Grosny
- O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves & Tomaz Alves Souza
Mejor Arreglo
- Juanito Alimaña - Dani Barón y Henry Villalobos
- Dando Y Dando - Luis Enrique
- Sonho Inca - Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro
- A Deriva (Adrift) - Felipe Salles Featuring Tatiana Parra
- Cazadero's March - Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca
Mejor Diseño de Empaque
- Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) - Varios Artistas
- Anela - Belén Aguilera
- Florece En El Caos - No Te Va Gustar
- La Huella De Las Cuerdas - Berta Rojas
- La Vida Era Más Corta - Milo J
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
- Boas Novas - Zeca Veloso
- Esgotada - Tiê
- Lux (Complete Works) - Rosalía
- Marco - Marco Baptista
- Taracá - Jorge Drexler
Mejor Video Musical Versión Larga
- FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva
- Guerras Invisíveis - L7nnon
- Back To The Childhood - Maleh
- FLAMENCO - (Varios Artistas)
Mejor Video Musical Versión Corta
- 10 anos de Castelos & Ruínas - Bk'
- CHINGONA - Tamara Flores
- Moleirinha - Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira
- INRI - Los Tres
- Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía
- Temas
- Premios Grammy
- Música