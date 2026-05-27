Córdoba: buscan a Agostina Vega, una nena de 14 años que desapareció luego de que la vieran subirse a un auto + Agregar ámbito en









El padre de la menor explicó que intentaron contactarse con ella, pero que su celular figura inactivo. La última vez que fue vista por su familia fue la noche del sábado 23 de mayo.

Archivo. Intensa búsqueda en Córdoba para dar con el paradero de Agostina Vega.

Una adolescente de 14 años es buscada intensamente en Córdoba, desde hace 72 horas. Se trata de Agostiva Vega, quién se fue de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 y aún no se conocen noticias sobre su paradero.

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Según el relato de la familia, la última vez que la vieron fue el sábado 23 de mayo. En ese entonces, la menor se tomó un remís, conducido por un hombre conocido del barrio, hasta la esquina de Fragueiro y Juan de Campillo, en el barrio Cofico.

Un testimonio clave fue el del conductor del mencionado remís, quien aseguró que en la esquina la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años, quien pagó el viaje. La familia aseguró que, desde entonces, no pudieron contactarse más con Agostina, quien no dio respuesta a llamadas y mensajes.

Al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven).

Según consignó el medio El Doce.tv, el remisero afirmó que la menor habría caminado una cuadra por Juan del Campillo. Además, precisó que la vio subir a un Volkswagen Gol Rojo, entre las calles Avellaneda y Urquiza.

image Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Actualmente, la Fiscalía investiga el relato del testigo que se presenta como la principal hipótesis sobre el destino de la menor. Las críticas contra la investigación A más de 72 horas del hecho, por el momento no existe información precisa sobre el paradero de la adolescente. En este escenario, los familiares de la menor apuntan contra la lentitud de la investigación y aseguraron que las autoridades aún no accedieron a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. En esta línea, los familiares también expresaron malestar por las demoras en la toma de declaraciones y la recolección de pruebas. El pasado martes, se realizó una manifestación en la intersección de avenida Alem y Rancagua para exigir respuestas más ágiles de la Justicia. Las críticas también apuntaron contra el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, a quién le solicitan su presencia en el barrio. Además, también reclaman la activación del protocolo Alerta Sofía para casaos de desaparición de menores.

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