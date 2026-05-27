Ranking de motos más vendidas en la Argentina: fuerte dominio de los modelos 110 cc + Agregar ámbito en









El mercado de motovehículos mantiene un crecimiento sostenido y consolida el liderazgo de las de baja cilindrada, con varios representantes que superan ampliamente al resto en volumen de ventas.

El mercado de motos continúa en alza en el país

El sector de las motos en la Argentina atraviesa un momento de expansión durante 2026, impulsado por la recuperación del consumo y la búsqueda de alternativas de movilidad accesibles. De acuerdo con datos de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), en el primer cuatrimestre del año se patentaron 301.962 unidades, lo que representa un incremento del 47,5% frente al mismo período anterior.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Solo en abril se registraron 80.737 operaciones, con una leve baja respecto de marzo, pero con una fuerte mejora interanual. En este contexto, los modelos de baja cilindrada, especialmente los tipo 110 cc, continúan siendo los grandes protagonistas del mercado.

Las motos más elegidas por los argentinos El ranking lo encabeza la Honda Wave 110S, con 28.692 unidades, consolidándose como la moto más vendida del país. Le sigue la Gilera Smash, con 26.663 unidades, mientras que la Keller KN110-8 completa el podio con 24.946 patentamientos.

En las siguientes posiciones aparecen la Motomel B110 (20.005 unidades), la Corven Energy 110 (17.464) y la Mondial LD 110 Max (11.570), todas con fuerte presencia en el segmento urbano.

Honda-Wave-110-Gris-Nardo(1) El ranking lo encabeza la Honda Wave 110S, con 28.692 unidades, consolidándose como la moto más vendida del país.

Entre las opciones de mayor cilindrada, se destacan la Motomel S2 150 (6620 unidades), la Zanella ZB 110 (6257), la Motomel CX 150 (5154) y la Honda GLH 150 (4980), que completa el top ten con uno de los mayores crecimientos del período. El escenario confirma que las motos económicas, confiables y de bajo consumo siguen siendo la elección principal en un mercado que continúa en expansión.

Temas Motos