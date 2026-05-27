La serie de Netflix "Asesinato para Principiantes" estrenará su segunda temporada

Una investigación criminal llevada como un drama adolescente entre secretos familiares, dentro del pueblo ficticio de Little Kilton.

La nueva temporada intentará sostener el fenómeno que convirtió a la serie en uno de los thrillers juveniles más vistos dentro de las plataformas de streaming.

La plataforma Netflix lanzará este 27 de mayo la segunda temporada de Asesinato para Principiantes , una de las ficciones juveniles de misterio que más repercusión consiguió dentro del catálogo del servicio de streaming, durante los últimos años . La serie está basada en las novelas escritas por Holly Jackson y retomará la historia de Pip Fitz-Amobi luego de los acontecimientos ocurridos en la primera entrega.

La nueva temporada contará con seis episodios y llegará primero a la plataforma BBC iPlayer en Reino Unido, antes de su desembarco internacional en Netflix. El estreno quedó programado para las 6 de la mañana en horario británico y mantendrá el formato de lanzamiento completo, con todos los capítulos disponibles desde el primer día.

La serie logró posicionarse entre las producciones juveniles más comentadas del género criminal, gracias a su combinación de drama adolescente y suspenso policial. La adaptación televisiva conservará elementos centrales de las novelas de Holly Jackson y apostará nuevamente por una narrativa construida alrededor de investigaciones complejas .

Netflix continuará además el desarrollo emocional de Pip Fitz-Amobi, después de las consecuencias que dejó el caso de Andie Bell. El regreso de la ficción ampliará el universo de personajes y profundizará los conflictos personales que atraviesan los protagonistas.

De qué trata Asesinato para principiantes

La primera temporada de Asesinato para Principiantes siguió a Pip Fitz-Amobi, mientras investigaba la muerte de Andie Bell como parte de un proyecto escolar. La policía sostenía que Sal Singh había sido el responsable del asesinato, aunque la protagonista comenzó a detectar contradicciones dentro de la versión oficial instalada en el pueblo.

Pip reconstruyó los hechos mediante entrevistas, archivos y testimonios de distintos habitantes de Little Kilton. Ravi Singh acompañó a la protagonista durante toda la investigación y juntos descubrieron secretos ocultos vinculados con el caso.

La historia incorporó además conflictos familiares, relaciones tensas entre estudiantes y situaciones que modificaron completamente la percepción inicial sobre los sospechosos. El cierre de la primera temporada dejó secuelas emocionales importantes para Pip y alteró varios vínculos personales dentro de su entorno cercano.

La segunda temporada retomará la historia después del juicio contra Max Hastings y del impacto público que tuvo la investigación anterior. Pip intentará alejarse de los casos criminales, para recuperar cierta normalidad dentro de su vida cotidiana. La desaparición de Jamie Reynolds cambiará otra vez el rumbo de la protagonista y la obligará a volver a investigar. Jamie es hermano de Connor Reynolds y músico dentro de la comunidad local.

El nuevo caso llevará a Pip hacia una trama mucho más oscura y personal que la anterior. La investigación también expondrá el desgaste psicológico que atraviesa la protagonista, después de los acontecimientos ocurridos durante la primera entrega. La serie desarrollará además el vínculo sentimental entre Pip y Ravi, una de las relaciones que mayor expectativa generó entre los seguidores de la producción.

Trailer Asesinato para principiantes

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