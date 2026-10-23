Dólar futuro: la posición del BCRA se redujo a casi cero, ¿por qué ocurrió y qué implica de cara a un año electoral? Por Santiago Reina + Agregar ámbito en









Durante el último año hubo una migración en los instrumentos de oferta de cobertura cambiaria. La dinámica hacia adelante será clave teniendo en cuenta que los años de elecciones suelen estar acompañados de una mayor dolarización.

La oferta de cobertura cambiaria migró desde futuros hacia Dólar linked.

La posición en contratos de dólar futuro por parte del Banco Central (BCRA) se redujo a casi cero en septiembre. Especialistas marcaron que este desarme tiene sentido en un contexto de excedente de dólares en la economía y destacaron el mayor poder de fuego que tendrá la autoridad monetaria para contener eventuales corridas en el año electoral, aunque también aclararon que la oferta de cobertura cambiaria no desapareció sino que migró hacia otros instrumentos.

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El BCRA reportó al 30 de septiembre una posición de apenas u$s42 millones, lo cual implicó una reducción de u$s236 millones respecto del mes previo. "Teniendo en cuenta que en septiembre 2025, post resultados electorales de la Provincia de Buenos Aires, alcanzó los u$s6.875 millones (estaban a u$s2.125 millones de alcanzar el máximo de u$s9.000 millones), en los últimos 12 meses el Central desarmó cobertura en futuros por un total de u$s6.832 millones", acotó Martín de la Fuente, analista financiero de BAVSA.

Vale recordar que la venta de futuros había sido una de las herramientas a la cual había recurrido la entidad que preside Santiago Bausili, en coordinación con el equipo económico de Luis Caputo, para contener la escalada del tipo de cambio en medio de la incertidumbre que generaban las elecciones legislativas del año pasado. Luego del resultado de octubre comenzó el desarme, lo cual tuvo lugar a raíz del importante ingreso de divisas por más exportaciones, menos importaciones y colocación de bonos corporativos y subnacionales, combo que dio lugar a un escenario de estabilidad cambiaria que aún se mantiene.

"Durante todo este año el BCRA se dedicó a reducir su posición, hasta el nivel actual que es casi cero. Esto resulta lógico en un contexto donde el mercado de cambios es fuertemente superavitario, como demuestra el resultado comercial, las compras de divisas y la estabilidad del tipo de cambio", expresó en diálogo con Ámbito el economista de OPEN, Federico Machado, aunque subrayó que, en paralelo, la cobertura via Dólar linked creció durante 2026.

Migración hacia Dólar linked y mayor poder de fuego en futuros para el 2027 electoral Por su parte, el director de Outlier, Gabriel Caamaño, aclaró que en la actualidad la intervención oficial en futuros se da "en la pata corta, que es la que vence en el mes y no se refleja en el dato del cierre del mes". En ese sentido, sostuvo que hoy el BCRA interviene, por un lado, comprando divisas en el Mercado Libre de Cambios y, por el otro, vendiendo "sobre todo con la emisión de Dólar linked que ha sustituido a los futuros".

"Después de la tensión electoral del año pasado claramente la demanda de cobertura bajó, pero también migró. Ahora hay mucha más venta de títulos indexados al tipo de cambio, siempre a precios más convenientes que si vendía futuros", concluyó el especialista. En este marco, De la Fuente señaló que "que de cara a las elecciones de 2027 el BCRA cuenta con capacidad para mitigar presión en el valor del dólar vía futuros". "Recordar que también puede tener exposición en short en BYMA por u$s6.000 millones, lo que implica que puede tener como máximo una posición total de u$s15.000 millones", acotó. Mariano Ortiz Villafañe, Economista Jefe de Aldazabal, también resaltó que "la demanda de cobertura cambiaria desde abril de este año vino siendo abastecida con ventas de instrumentos Dólar linked". Además, coincidió con De la Fuente en que, frente al panorama actual, se "incrementa el margen de maniobra del Central para intervenir en caso de presiones excesivas de dolarización". La estabilidad cambiaria se mantiene ante un superávit comercial récord, pero aparecen un par de señales negativas El tipo de cambio oficial mayorista encadenó seis subas consecutivas este viernes 23 de octubre, para rozar los $1.530, aunque el avance acumulado fue acotado. El ingreso de divisas le permitió al BCRA mantener sus compras netas diarias en el mercado oficial. Esta semana el INDEC dio a conocer que el superávit comercial de septiembre escaló a u$s2.976 millones, segundo máximo del año. Esto se dio tanto por un fuerte crecimiento de las exportaciones como por la debilidad de las importaciones. En cuanto a las ventas, resaltaron los incrementos interanuales en petróleo, oro, litio, derivados de soja y girasol, maíz, trigo y carnes. Por el lado de las compras, las caídas más importantes se verificaron en vehículos y bienes de capital, aunque vale aclarar que la base de comparación fue alta dado que en la previa de las legislativas muchas empresas habían optado por sobre stockearse ante un eventual salto en el tipo de cambio, que finalmente no se terminó dando. De todos modos, la reciente caída en los precios internacionales del agro y la merma en la colocación de ONs encienden un signo de interrogación respecto de si la oferta de divisas podrá seguir superando a la demanda en el MLC.

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