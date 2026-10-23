Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 23 de octubre

El blue se mantuvo en $1.550 y acumuló tres ruedas sin bajas, aunque todavía pierde terreno en octubre. Depositphotos

El dólar oficial minorista cerró a $1.500 para la compra y a $1.550 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.549,23 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 23 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.529.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 23 de octubre El dólar blue cerró a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 23 de octubre El dólar CCL cerró a $1.642,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.4%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 23 de octubre El dólar MEP cerró a $1.554,11 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 23 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.015. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 23 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.647,42. Valor de Bitcoin hoy, viernes 23 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.342, según Binance.