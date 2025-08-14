Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 14 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cerró a $1.269,21 para la compra y a $1.311,41 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dólar blue se vendió a $1.320 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas del BCRA cayeron fuerte este jueves, al ceder u$s142 millones y cerrar en u$s41.907 millones . Fuentes oficiales informaron que hubo pagos por u$s95 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial , así como también se explicó en u$s40 millones por caída de cotizaciones.

En la semana, los activos internacionales cedieron u$s207 millones .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió $13 y cerró a $1.300.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, jueves 14 de agosto

Los contratos de dólar futuro anotan mayoría de bajas este jueves. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.332 y que en diciembre llegará hasta los $1.502.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 14 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.320 y la brecha con el oficial se ubicó en 1,5%.

Valor del MEP hoy, jueves 14 de agosto

El dólar MEP opera a $1.324,73 y el spread con el oficial se ubica en 1,9%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 14 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,22 y la brecha se posiciona en 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.308,20, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.193, según Binance.