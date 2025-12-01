Exfuncionario de Andis apuntó a su superior en el organismo y aseguró que "cumplía órdenes"

Se trata de Roger Grant, uno de los ejecutores de las órdenes de los imputados Atchabahian y Garbellini, y con vínculos con Calvete, otro protagonista principal del caso. Declaró a la Justicia que no sabía que lo que él hacía estaba mal

Roger Grant , excoordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS , dijo hoy a la Justicia que él cumplió órdenes, que seguía las indicaciones de Daniel Garbellini , mano derecha en su momento del entonces titular del organismo Diego Spagnuolo .

Garbellini, según los audios adjudicados a Spagnuolo estaba vinculado a Eduardo “Lule” Menem , de estrechos lazos con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei .

Era Garbellini quien le decía a Grant a quién llamar para ofertar y adjudicar, según aseguró hoy el imputado al prestar declaración indagatoria en la causa.

Grant es el primero de los imputados que accedió a declarar, ya que hasta el momento todos los que concurrieron a tribunales se negaron a hacerlo , desconocieron los delitos y no respondieron preguntas.

Lejos de admitir la comisión de ilícitos, Grant aseguró que él no sabía que lo que él hacía en ANDIS con los precios estuviera mal. Que siempre siguió las órdenes de Garbellini, según fuentes judiciales.

Grant fue indagado hoy por el juez Sebastián Casanbello y el fiscal Franco Picardi en la causa en la que se investigan supuestas coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos a determinadas droguerías.

Según describió el fiscal, en el período investigado, Grant “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini”, mano derecha en su momento del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo.

Para la fiscalía, “Roger Grant le consultaba -y procedía de conformidad- en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos PACBI. Esto es, sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema”

Era quien se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.

Los cuadernos de Calvete

Roger Grant, además de concretar los direccionamientos ordenados por Garbellini, figuraba en cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete.

Calvete es un imputado clave, señalado como uno de los “jefes paraestatales”, y está preso en otra causa penal.

En el domicilio de Calvete se secuestraron una serie de cuadernos con diversas anotaciones de interés para la causa.

En uno de dichos cuadernos, el número 5, se halló una anotación correspondiente al día 4 de septiembre de 2025, en la que se lee “llamar” y entre otras personas se encuentra “Roger por precios”.

Esa circunstancia se analizó además con lo que surgió de las intervenciones telefónicas que el juez dispuso a las líneas pertenecientes a Miguel Ángel Calvete.

En una llamada que éste le realiza a Lorena Di Giorno, otra de las imputadas, le pregunta por personas de su círculo de confianza y puntualmente le consulta por Roger.

En la conversación, Calvete se interesa por saber qué era lo que le habían secuestrado en el procedimiento de allanamiento y requisa a Roger Grant.

“Dichas circunstancias, dan cuenta de que Roger Grant además de ser el ejecutor de las órdenes de Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, tenía algún tipo de vínculo directo con Miguel Ángel Calvete”, señaló el fiscal al imputar a Grant.

Fuentes judiciales consultadas deslizaron que el descargo de Grant no convenció a los investigadores, “poco verosímil”, calificaron su relato de los hechos.