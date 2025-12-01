Javier Milei recibió al polista Adolfo Cambiaso en su despacho: la particularidad de la foto

El Presidente recibió al capitán de La Natividad-La Dolfina, con quien habló tras la suspensión del encuentro previsto en el Abierto Argentino de Polo. También participaron Karina Milei y Luis Caputo.

Javier Milei recibió a Adolfo Cambiaso con una camiseta de Estudiantes de fondo.

El presidente Javier Milei recibió en su despacho de la Casa Rosada al polista Adolfo Cambiaso , capitán de La Natividad-La Dolfina , en una reunión que compartieron con parte del gabinete y allegados al jugador, luego de que el encuentro previsto durante la semifinal del Abierto Argentino de Polo fuera suspendido por mal tiempo .

Luego de encabezar la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas de Seguridad , el jefe de Estado se reunió con el deportista, quien estuvo acompañado por su esposa, la exmodelo María Vásquez .

Junto al jugador ingresaron al despacho presidencial Roberto Matías Zedda , Alejandro Antonio Poma Raskosky y Benhour Soleiman , mientras que por el Gobierno participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Economía, Luis Caputo .

El Presidente y su hermana habían sido invitados a presenciar la semifinal desde uno de los palcos centrales del Campo Argentino de Polo , aunque la suspensión del partido postergó ese encuentro. Ambos estaban también invitados al palco de la vuelta olímpica del predio en Palermo .

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al polista Adolfo Cambiaso, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Ministro de Economía, Luis Caputo. pic.twitter.com/3x8xmrX1wt

Lo particular de la foto difundida por la Oficina del Presidente es que detrás de Milei se puede ver una camiseta de Estudiantes , tal como había ocurrido la semana pasada.

Este gesto del libertario tiene que ver con la reciente disputa entre el presidente de la institución platense, Juan Sebastián Verón, y el mandatario de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por la cual el jefe de Estado tomó partido.

Javier Milei encabezó la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas de Seguridad

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto de ascenso de las Fuerzas de Seguridad junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una ceremonia que se llevó adelante en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Tras la bendición del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, quien pidió a la Virgen de Luján que “ayude” a los efectivos a portar “con honor” la misión, el mandatario dio lugar a la entrega de sables blancos como acto de formalización de los ascensos. Cada sable lleva inscripto el nombre de cada uno de los oficiales y la rubrica del mandatario.

De esta forma, en una ceremonia exprés, tomaron juramento los comisarios generales Néstor Fabián Soya, Pablo Alberto Bruni, Marcelo Oscar Laures, Fausto Fernando Núñez, Carlos Luis Rodríguez Adroguer, Juan Manuel Cueto, Héctor Gabriel Gonzalez, Javier Enrique Sardo, Álvaro Luis Claro, Luis María Ríos y Roberto Luis Danielis.

JAVIER MILEI Y PATRICIA BULLRICH Presidencia

También los prefectos generales Luis Alberto Gularte, Daniel Germán Bonifacchini, Antonio Raúl Pascal y Luis Alberto Bareiro.

Por último, llegó el turno de los comisionados generales Diego Alejandro Randisi, José Olivera, Carlos Merino, Gastón Morales, Gustavo Alberto Medina y Jorge Alejandro Quintraman.

Se trató de la última actividad de Bullrich al frente de la cartera de Seguridad que será sucedida por Alejandra Monteoliva, presente en el acto. Además, a un costado, siguieron la ceremonia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.