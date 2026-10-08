Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 8 de octubre

El dólar oficial minorista cerró a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.539,30 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.515,50.

El dólar blue cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.608,96 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2% .

El dólar MEP cerró a $1.538,19 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 8 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 8 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.606,76.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 8 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.472, según Binance.