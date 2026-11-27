La liquidación de fin de año combina distintos conceptos y retenciones que pueden modificar el importe disponible en las cuentas bancarias.

Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que accedieron a su prestación mediante una moratoria previsional cobrarán en diciembre el haber mensual actualizado y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) . Sin embargo, quienes todavía tienen cuotas pendientes del plan de regularización deberán tener en cuenta los descuentos que aparecen en la liquidación.

El cobro de fin de año también contempla el aporte destinado a la obra social y, para los beneficiarios que cumplen las condiciones establecidas, un refuerzo extraordinario. La combinación de estos conceptos hace que el importe depositado no sea necesariamente igual para todos los titulares, incluso cuando perciben la misma jubilación.

La liquidación previsional de diciembre tendrá varios componentes. El primero será el haber mensual, que llegará con una actualización del 2,17% por movilidad, correspondiente a la inflación de octubre. Con ese incremento, la jubilación mínima se ubicará en $453.796,70 .

El segundo concepto será la segunda cuota del aguinaldo. Para quienes cobran la mínima y percibieron la prestación durante todo el semestre, el SAC ascenderá a $226.898,35 brutos . El cálculo equivale al 50% del mejor haber mensual del período julio-diciembre. A estos importes se les aplican las retenciones correspondientes. Entre las principales figuran:

Uno de los puntos que genera más dudas entre los jubilados es qué sucede con la deuda previsional cuando llega el aguinaldo. La respuesta es que la cuota pendiente de la moratoria continúa descontándose del haber mensual , siempre que el plan todavía esté vigente y tenga obligaciones por cancelar.

Este mecanismo corresponde a quienes regularizaron años de aportes faltantes para acceder a una jubilación. La moratoria permitió completar los períodos necesarios para obtener el beneficio, pero estableció un esquema de pagos que se descuenta directamente de los haberes.

La particularidad de diciembre es que el cobro incluye dos conceptos principales: la jubilación ordinaria y el SAC. Sin embargo, eso no significa que ANSES vaya a descontar dos cuotas de la moratoria.

La cuota mensual no se duplica por el aguinaldo. Es decir, el descuento correspondiente al plan previsional se aplica sobre el haber ordinario y no vuelve a cobrarse como una segunda cuota sobre el SAC.

También hay que tener presente que el importe de la cuota puede modificarse. El ajuste de las cuotas de moratoria se realiza de acuerdo con el porcentaje de movilidad. Por eso, el valor que aparece en el recibo puede no coincidir con el de meses anteriores.

La llegada de diciembre vuelve a poner el foco en los ingresos de los adultos mayores.

Qué pasa con el bono extraordinario y el aporte a PAMI en la liquidación de fin de año

Diciembre también contempla un refuerzo extraordinario de $70.000 para los jubilados que cobran la mínima, según la información difundida sobre la liquidación previsional de fin de año. El beneficio se acredita junto con el haber y el aguinaldo, sin necesidad de realizar una inscripción adicional.

El esquema también alcanza a otros grupos previsionales, como los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y determinadas Pensiones No Contributivas. Quienes tienen haberes superiores a la mínima pueden recibir un importe proporcional, de acuerdo con los topes establecidos.

Un detalle fundamental es que el bono no integra la base de cálculo del aguinaldo. Esto significa que el medio SAC se determina sobre el haber previsional correspondiente y no sobre la suma que se obtiene al agregar el refuerzo extraordinario.

El aporte a la obra social tiene un tratamiento diferente. PAMI descuenta el 3% sobre la jubilación mínima y aplica un 6% sobre el excedente cuando el haber supera ese piso. El descuento también alcanza a la prestación anual complementaria, es decir, al aguinaldo. Los jubilados pueden consultar el detalle de la liquidación desde la plataforma Mi ANSES. El procedimiento es sencillo: