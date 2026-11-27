Tras su sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas, el piloto de Alpine contó las dificultades que tuvo para acomodar sus cuatro bolsos durante el embarque y explicó por qué buscó evitar posibles daños en uno de sus elementos de trabajo.

Franco Colapinto explicó los inconvenientes que tuvo para acomodar sus cuatro bolsos durante un vuelo después del Gran Premio de Las Vegas. El piloto de Alpine contó que no quería despachar su casco de Fórmula 1 por temor a que se dañara y relató cómo resolvió el problema.

Franco Colapinto contó cómo se originó el episodio que se volvió viral en redes sociales, cuando fue visto con su casco de Fórmula 1 durante el embarque de un avión . La situación ocurrió después del Gran Premio de Las Vegas , donde consiguió el sexto puesto. Según explicó, tuvo dificultades para acomodar sus pertenencias porque viajaba con cuatro bolsos y no quería entregar el casco para que lo trasladaran en la bodega por temor a que se rompiera o se dañara .

En una entrevista con ESPN, el corredor de Alpine relató que el avión estaba lleno de argentinos y que una pasajera estadounidense lo grabó mientras intentaba organizar su equipaje. Entre sus pertenencias llevaba una mochila, varios cascos, una matera y un termo. Como no podía subir todos los objetos con facilidad, tuvo que pedir ayuda a otros pasajeros.

" Estaba lleno de argentinos. Me grabó una yankee. Tenía cuatro bolsos, la verdad. Y los de American son... pará, dejame, no quiero despachar el casco. Si lo hago me lo rompen, me rayan la pintura, me rompen las cosas de atrás o adelante. No podés despacharlo", explicó.

Colapinto contó que intentó distribuir parte de sus pertenencias entre las personas que viajaban con él para evitar despachar sus elementos. Dos pasajeros argentinos que estaban en su misma fila lo ayudaron a guardar la matera y el termo dentro de una valija.

Sin embargo, el problema continuó porque no le permitían ingresar con todo el equipaje. Por eso, tuvo que repartir sus objetos entre distintos pasajeros y ubicarlos en diferentes sectores del avión . La solución que encontró para proteger su casco fue ponérselo antes de abordar.

El video fue compartido por Carlonie Smith, una creadora de contenido que coincidió con Franco Colapinto en el vuelo. En las imágenes se ve al piloto con su casco de Fórmula 1 durante el embarque y, luego, con él apoyado sobre sus piernas dentro del avión.

"Cuando no me dejaron el casco, me calenté. Le di la funda del casco a otro argentino. En todo el avión había partes mías. Por la fila 10 un par de cosas, por la 20 otras. Me puse el casco. Cuando llevás algo puesto, no te pueden decir que no. Así que pasé con el casco puesto. Si quieren tips, hablenme", contó entre risas.

El video que dio origen a la repercusión fue compartido por Carlonie Smith, una creadora de contenido y seguidora de la Fórmula 1 que coincidió con el argentino en el vuelo. En las imágenes se lo observa con el casco puesto mientras espera para abordar y, más tarde, con el elemento apoyado sobre sus piernas durante el viaje.

Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar

La anécdota se conoció en la previa del Gran Premio de Qatar, después del buen resultado que consiguió el argentino en Las Vegas. Con su sexto puesto, igualó la posición que había alcanzado en el Gran Premio de Canadá de 2026.

Tras la carrera, Colapinto destacó el rendimiento del equipo Alpine y valoró haber podido competir contra escuderías como McLaren y Ferrari: "Pelear con los de arriba es lo que queremos siempre. Es como un objetivo cumplido".

Sobre la próxima fecha del calendario, reconoció que el circuito de Qatar representa un desafío para su equipo, aunque manifestó sus expectativas de mejorar el rendimiento. "Qatar no me trató de la mejor manera. Voy a tratar de darlo vuelta y tener un buen finde", expresó.

La actividad del Gran Premio comenzará el viernes con las primeras prácticas libres. El sábado se realizará la clasificación y la carrera principal está prevista para el domingo a las 13, hora argentina.