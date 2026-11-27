Punta Cana volvió a ser sede del evento regional organizado por el país árabe y que congregó a funcionarios, organismos multilaterales y empresarios. El caso argentino salió a relucir en varias oportunidades.

Enviado especial en Punta Cana - Al abrigo de una humedad abrasadora, Punta Cana fue la sede del segundo World Government Summit Latin America and Caribbean Dialogue , realizado en conjunto por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y su contraparte de República Dominicana .

Los World Government Summit (WGS) normalmente son realizados en Dubái , pero esta es la segunda oportunidad en la que se realizan por fuera de EAU. No solo eso, sino que también es la segunda ocasión en que el país caribeño ofició como sede.

A lo largo de los dos días que duró el encuentro, quedó de manifiesto la apuesta de la nación árabe por volverse un actor atractivo para el Caribe y Centroamérica en términos de inversión y comercio , presionado además por la renovada inestabilidad en Medio Oriente tras la guerra entre Irán y EEUU.

Durante su exposición, la ministra de Estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores de los EAU , Noura Al Kaabi , aseguró que el enfoque de EAU es el de "tender puentes y fomentar vínculos significativos" a lo largo del tiempo.

"Es con este mismo espíritu que hemos construido nuestras relaciones con América Latina y el Caribe , basadas en la confianza, la credibilidad y el respeto mutuo, y fortalecidas a través de una cooperación práctica que genera resultados tangibles", afirmó

Subrayó que "la colaboración entre nuestras regiones es más importante que nunca", entre otros motivos, porque "las cadenas de suministro se están redefiniendo y están surgiendo nuevas rutas comerciales".

Y agregó que si bien los lazos económicos entre ambas regiones "ya son significativos", la tarea ahora "es convertir esa presencia en una colaboración y esa colaboración en resultados".

Mencionó que "el turismo y la hotelería son un punto de partida natural" debido a que "son pilares de la economía en toda la región", agregando que esos son los sectores en los que los Emiratos Árabes Unidos "ha desarrollado una experiencia de clase mundial, desde la aviación y los aeropuertos hasta los hoteles y los destinos turísticos".

La ministra de Estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores de los EAU, Noura Al Kaabi.

EEUU: el elefante en la habitación

Resultó llamativa, sin embargo, la región que el país árabe eligió como cabeza de playa para la expansión de su soft-power. El Caribe es el corazón de lo que los detractores, pero también partidarios, de la política exterior de EEUU históricamente han denominado como su “patio trasero”.

Se trata de un área de influencia que Washington vigila celosamente desde finales del siglo XIX y que comparte a regañadientes con un selecto grupo de naciones europeas de pasado colonial en el área, como Reino Unido, España, Francia y Países Bajos.

El WGS de este año no contó con la participación de funcionarios norteamericanos, aunque sí hicieron acto de presencia representantes de think tanks estadounidenses, que cumplieron el rol de diplomáticos informales, un sello de la política exterior de Donald Trump.

Uno de ellos, Jason Marczack, vicepresidente de Atlantic Council, afirmó que “la seguridad pública se verá cada vez más afectada por los acontecimientos económicos”, una situación que “solo va a profundizar aún más la situación (actual), llevándonos de vuelta a la Guerra Fría”.

Afirmó que, en aquel entonces, “lo que realmente importaba eran las alineaciones geopolíticas que influían enormemente” en las relaciones internacionales.

Y comparó la situación actual con la antesala al acuerdo de Río de Janeiro de 1947, que luego dio origen al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

“Eso ayudó a organizar nuestro hemisferio en torno a la defensa colectiva, mientras Estados Unidos buscaba contener el comunismo”, subrayó.

Por ejemplo, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, mencionó que mantienen una "relación especial" con EEUU, debido a que son su "principal socio estratégico" en la región, debido a que es el origen de la mayoría de los turistas que visitan al país caribeño, como así también el origen de la mayoría de las importaciones y el destino de gran parte de sus exportaciones.

Sin embargo, también se dejaron traslucir algunas críticas a la administración de Trump, como lo hizo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante su participación en el evento.

Afirmó que los aranceles de Washington "no tienen ninguna lógica comercial" y que actualmente el tema más sensible en la relación bilateral es la cuestión de seguridad, vinculada al narcotráfico.

"No existe en la región ningún país con la experiencia acumulada que tiene Panamá de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, comerciales y ahora de seguridad. Han sido excelentes, como tortuosas en muchas ocasiones", sintetizó.

Poca convocatoria sudamericana, pero con mención a Argentina

El evento contó con una escasa convocatoria de funcionarios públicos de Sudamérica. Si se excluye a los representantes de Guyana y Surinam —que por lazos culturales e históricos son más cercanos al Caribe—, el WGS solo contó con una representante de la región sur del continente: la vicepresidente de Ecuador, María José Pinto.

Fue durante un panel sobre cómo los gobiernos latinoamericanos pueden transformar los recursos naturales de sus países en economías diversificadas e industrias de mayor valor agregado.

Allí, repasó los logros de Ecuador en materia medioambiental, entre los que destacó que durante los últimos 17 años, el país destinó u$s460 millones a la conservación del Amazonas ecuatoriano.

Además, adelantó que el gobierno de Daniel Noboa firmó hace dos semanas un financiamiento con el Banco Mundial por u$s30 millones para la reducción "verificada" de emisiones de carbono. "Somos el primer país de la región que lo ha hecho", presumió.

A pesar de la poca convocatoria local, la región estuvo presente principalmente a través de las reiteradas menciones al Mercosur, pero también a Argentina.

Por ejemplo, la ministra Al Kaabi destacó las posibilidades que ofrece para la región en términos de inversión y comercio el acuerdo de libre comercio que EAU y el Mercosur empezaron a negociar en 2024. Un funcionario emiratí al tanto de las conversaciones adelantó a Ámbito que esta semana tuvo lugar una nueva ronda de negociaciones.

Además, se mostró optimista respecto al rumbo de las negociaciones por el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Argentina y EAU que fue anunciado el mes pasado. "El acuerdo con Canadá lo aprobamos en 45 días", comparó el diplomático.

Otra de las menciones durante el evento provino de uno de los bancos más importantes del mundo: Goldman Sachs. El director asesor y miembro del Comité Operativo de Banca de Inversión de América Latina de la institución financiera, Tim Kingston, mencionó que los dos proyectos más interesantes de toda la región provienen de Argentina.

La primera "gran oportunidad" que mencionó es el proyecto de Argentina LNG, destacando que Vaca Muerta es la segunda mayor reserva de shale gas en el mundo. La segunda es el megaproyecto minero Vicuña, compartido con Chile, para la extracción de cobre, plata y oro.

EAU busca expandir su influencia en el Caribe con el turismo, inversión y tecnología.

IA y preocupación ambiental

La inteligencia artificial (IA) también tuvo un lugar destacado dentro de los diferentes paneles del WGS, aunque haciendo énfasis en los desafíos que implica su infraestructura en términos de impacto ambiental, un tema que cobró relevancia a nivel internacional.

Uno de los que mencionó esa cuestión fue el fundador y CEO de Zaria Capital, Alonso Aznar. "Creo que lo más importante es acercar a las personas y a las comunidades a los proyectos", mencionó el empresario, citando como ejemplo lo que sucedió durante las últimas décadas con el desarrollo minero en la región.

"Algunos de los proyectos mineros más grandes de América Latina han fracasado porque no se ha acercado adecuadamente a las comunidades para que comprendan las finanzas y se sientan parte de la evolución económica; como inversionistas, tenemos el deber de acercarlas a ello", afirmó.

Y enfatizó la necesidad de que eso se revierta a la hora de encarar proyectos vinculados a la IA. "Se necesitan comunidades que deban integrarse, que vivan cerca de todos los grandes proyectos, y cuanto más las involucremos, más cómodos nos sentiremos y ellos se sentirán con la evolución de la economía, porque uno de los desafíos que enfrentamos hoy en día con la evolución de la IA es la desigualdad", advirtió.

La necesidad de una integración regional

Por otro lado, la posibilidad de mayor colaboración entre los países de Centroamérica y el Caribe para afrontar los desafíos regionales de manera coordinada surgió en varias oportunidades.

El exministro de Economía de El Salvador, Juan José Daboub, enfatizó que "la adaptación al cambio climático es particularmente importante" y abogó por hacer más en esa dirección "porque es como una póliza de seguro: invertiremos hoy para minimizar el impacto que tendremos mañana en términos de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos y seguridad alimentaria".

Además, señaló que los países latinoamericanos "necesitan integrarse más" con el objetivo de incrementar el intercambio comercial. En este sentido, señaló que iniciativa de negocios HUGE, compuesta por Honduras, Guatemala, El Salvador y EEUU.

"Hasta la fecha hemos invertido unos u$s8.000 millones en puertos, aeropuertos, zonas francas y otros proyectos con el fin de poder atraer a aquellas empresas que se encuentran en Asia y se están acercando a Estados Unidos", planteó.

De manera similar, el Primer Ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Natalio Wheatley, consideró que es necesario mejorar la conectividad regional. "La conectividad surge cuando hay comercio y transacciones. Por eso, debemos contribuir a crear una economía caribeña", enfatizó.

Una de esas oportunidades, señaló, está en la industria alimentaria: "No solo hay que suministrar alimentos en estado natural, sino también procesarlos, envasarlos y crear productos que puedan comercializarse en todo el Caribe y la región".

Además, mencionó el abordaje colectivo de otras cuestiones, como la adquisición de infraestructura para la instalación de paneles solares.

"Debemos abordar esto de manera colectiva como región, en lugar de hacerlo a nivel individual, al tratar con socios como China y otros que puedan ayudarnos a adquirir estos productos relacionados con la energía solar, lo que haría que fuera mucho más barato y sencillo para todos nosotros", concluyó.