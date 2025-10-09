Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 9 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA bajaron u$s136 millones este miércoles.

El dólar oficial operó a $1.403,54 para la compra y a $1.459,28 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Las reservas brutas de la autoridad monetaria cerraron en u$s42.056 millones tras una baja de u$s10 millones . En el balance semanal, los activos internacionales se hundieron u$s642 millones tras los pagos de deuda y la intervención del Tesoro en el MULC.

En paralelo, las tasas pasivas mostraron una importante suba. La TAMAR pasó del 47,13% al 63,42%, mientras que la BADLAR escaló del 44,13% al 54,46%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cayó $10, a $1.420.

El dólar blue se vendió a $1.475 y la brecha con el oficial se ubicó en el 3,9%.

Valor del MEP hoy, jueves 9 de octubre

El dólar MEP opera a $1.462,59 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 9 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.473,79 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 3,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 9 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885,00.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 9 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.474,30, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 9 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s120.817, según Binance.