Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 9 de octubre

El dólar oficial operó a $1.403,54 para la compra y a $1.459,28 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes. En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.
Las reservas brutas de la autoridad monetaria cerraron en u$s42.056 millones tras una baja de u$s10 millones. En el balance semanal, los activos internacionales se hundieron u$s642 millones tras los pagos de deuda y la intervención del Tesoro en el MULC.
En paralelo, las tasas pasivas mostraron una importante suba. La TAMAR pasó del 47,13% al 63,42%, mientras que la BADLAR escaló del 44,13% al 54,46%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 9 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cayó $10, a $1.420.
A cuánto se vendió el dólar blue hoy, jueves 9 de octubre
El dólar blue se vendió a $1.475 y la brecha con el oficial se ubicó en el 3,9%.
Valor del MEP hoy, jueves 9 de octubre
El dólar MEP opera a $1.462,59 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 9 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.473,79 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 3,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 9 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885,00.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 9 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.474,30, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 9 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s120.817, según Binance.
