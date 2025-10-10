Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 10 de octubre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA bajaron u$s136 millones este miércoles. Mariano Fuchila

El dólar oficial cotiza sin cambios a $1.403,54 para la compra y a $1.459,28 para la venta producto del feriado. En el Banco Nación (BNA), el billete muestra cifras de $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, reflejo de la cotización del jueves.

Las reservas brutas de la autoridad monetaria cerraron en u$s42.056 millones tras una baja de u$s10 millones. En el balance semanal, los activos internacionales se hundieron u$s642 millones tras los pagos de deuda y la intervención del Tesoro en el MULC.

En paralelo, las tasas pasivas mostraron una importante suba. La TAMAR pasó del 47,13% al 63,42%, mientras que la BADLAR escaló del 44,13% al 54,46%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 10 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar muestra una cotización de $1.420.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 10 de octubre El dólar blue se vendió a $1.475 y la brecha con el oficial se ubica en el 3,9%.

Valor del MEP hoy, viernes 10 de octubre El dólar MEP opera a $1.440,81 y la brecha con el dólar oficial está en el 1,5%. Valor del dólar CCL hoy, viernes 10 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.453,22 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 2,3%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 10 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885,00. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 10 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.474,30, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 10 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s120.817, según Binance.