SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
1 de septiembre 2025 - 13:27

Javier Milei denunció ante la Justicia una operación de inteligencia ilegal en Casa Rosada

El Gobierno tomó la decisión luego de las filtraciones que involucran al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, en una trama de presuntas coimas.

javier milei karina milei.jpeg

Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal "con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral".

Noticia en desarrollo.-

Informate más
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1962550786321252817?t=-EB267yVHgw5EYE3Du9RYA&s=08&partner=&hide_thread=false

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias