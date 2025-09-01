Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal "con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral".
1 de septiembre 2025 - 13:27
Javier Milei denunció ante la Justicia una operación de inteligencia ilegal en Casa Rosada
El Gobierno tomó la decisión luego de las filtraciones que involucran al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, en una trama de presuntas coimas.
Noticia en desarrollo.-
