Fuerte advertencia de Nicolás Maduro contra EEUU: "Si Venezuela fuera agredida, pasaría al periodo de lucha armada"







El mandatario denunció la avanzada de las fuerzas estadounidenses en el Caribe y adelantó que si realizan algún ataque "declararíamos constitucionalmente la República en armas".

Nicolás Maduro apuntó contra el operativo de EEUU en el Caribe. LA Times

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció una avanzada de las fuerzas estadounidenses en las cercanías de las aguas territoriales, equipadas con ocho barcos militares con 1.200 misiles y acompañados por un submarino nuclear, y advirtió que, si se concreta alguna agresión contra su país, entrará "inmediatamente al período de lucha armada".

El líder del régimen consideró que la presencia militar de Estados Unidos representa una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" que considera "comparable" con la crisis de 1962 en Cuba, cuando la ex Unión Soviética trató de instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, lo que provocó una crisis con EEUU que puso a las dos superpotencias al borde del conflicto atómico.

Ante este escenario, aseguró: "Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas".

La reacción del mandatario se da luego de que desde Estados Unidos anunciaran el envío de buques de guerra y cerca de 4.000 efectivos hacia el Caribe sur para combatir el narcotráfico. Además, elevaron a u$s50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusaron de tener vínculos con cárteles del narcotráfico. En este marco, el presidente norteamericano, Donald Trump, ordenó el despliegue militar en aguas internacionales, enfocado en atacar a organizaciones delictivas.

Pese al accionar estadounidense, Maduro remarcó: "Nosotros estamos en un periodo especial de preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque", agregó el jefe de Estado. Advirtió que ya ordenó la activación de 4,5 millones de milicianos y el alistamiento militar de venezolanos en la reserva.

“Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, enfatizó Maduro. Movimientos militares de Estados Unidos Tres destructores de la Marina de Estados Unidos equipados con el sistema Aegis llegaron frente a las costas de Venezuela como parte de una operación militar contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en América Latina. Las naves identificadas son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, todos destructores guiados por misiles pertenecientes a la clase Arleigh Burke, diseñados para defensa antiaérea, antisubmarina y ataque contra objetivos en superficie. De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por Reuters, el despliegue forma parte de un operativo de gran escala que incluye alrededor de 4.000 marines en el Caribe. Además de los tres destructores, el plan contempla el uso de aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon, varios buques adicionales y al menos un submarino de ataque. “El proceso será continuo durante varios meses”, señaló la fuente bajo condición de anonimato. También precisó que las operaciones se llevarán a cabo en aguas internacionales y espacio aéreo internacional, aunque destacó que el poderío desplegado permitirá no solo tareas de vigilancia, sino también servir “como plataforma para ataques selectivos si se toma la decisión”.