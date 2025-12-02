SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de diciembre 2025 - 08:45

Bitcoin repunta a u$s87.000 y las altcoins anotan tímidos rebotes

En los analistas permanece la incertidumbre sobre el futuro de la principal criptodivisa, que busca evitar un piso aún más bajo.

Persiste la cautela entre los inversores ante la duda de que se perfore el piso de BTC.

El mercado de criptomonedas logra una ligera estabilización en la jornada del martes. Bitcoin (BTC) registra subas del 0,8% y se ubica en u$s87.035, luego de haber tocado mínimos desde abril en la jornada del lunes. Por su parte, Ethereum (ETH) recorta 0,7% hacia los u$s2.824.

Las altcoins tampoco muestran grandes movimientos. Ripple (XRP) baja 0,6%, BNB repunta 1,7% y Solana (Sol) anota mayoría de ganancias por 0,9%.

Diciembre comienza con el pie izquierdo

A pesar de algunos pequeños repuntes por parte de Bitcoin, la sensación generalizada de los inversores parece indicar falta de confianza y una frágil demanda institucional. En esa línea, la cautela y la escasez de liquidez impulsan el movimiento de aversión al riesgo, síntomas que marcan un comienzo de diciembre con el pie izquierdo para la principal criptodivisa.

Asimismo, los informes mostraron que el rápido aumento de entradas de ballenas a los principales exchanges, junto con ventas algorítmicas, ayudaron a acelerar la caída durante las últimas semanas.

Si bien este tímido crecimiento sugiere la posibilidad de la vuelta de los compradores de largo plazo, no garantiza en lo absoluto que Bitcoin haya tocado su piso. En ese sentido, un informe de Coindesk afirmó que Bitcoin podría probar el rango de u$s60.000 y u$s65.000 si las caídas continúan.

