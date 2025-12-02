SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de diciembre 2025 - 11:39

Los bonos en dólares operan con mayoría de caídas y el riesgo país se sostiene arriba de los 600 puntos

Los títulos soberanos retroceden, algunos Bonares resisten con leves subas, mientras el S&P Merval comienza al alza.

Cómo operan los mercados este martes.

Los bonos en dólares arrancan la jornada de este martes 2 de diciembre con mayoría de caídas, tras una rueda previa de comportamiento mixto. Entre los Globales, las bajas alcanzan hasta 0,11%, mientras que entre los Bonares se destacan leves repuntes: el Bonar 2029 y el Bonar 2038 avanzan hasta 0,5%.

En tanto el S&P Merval opera con un alza de 0,6% a 3.077.429,77 en las primeras operaciones en donde se destacan subas de IRSA (2,4%), Banco Macro (1,6%) y Comercial del Plata (1,4%).

Noticia en desarrollo.-

