En el mes de diciembre, Disney se prepara para la llegada de una producción muy conocida entre los seguidores del género de acción. La saga de Misión Imposible ya cuenta con varias entregas, un público fiel y un nuevo capitulo con muchas expectativas.
Disney sumará a su catálogo la última entrega de un clásico del cine de acción
La plataforma incorpora una producción del 2025, que retoma una saga muy famosa con un reparto de primera.
En este caso, la película que se suma a la plataforma marca un cierre para Ethan Hunt, uno de los personajes más emblemáticos del cine. La película cuenta con figuras centrales de la franquicia y una trama llena de escenas que te van a tener al borde del asiento.
¿De qué se trata "Misión Imposible: Sentencia final"?
Misión Imposible: Sentencia final, dirigida por Christopher McQuarrie, presenta la última misión del agente Ethan Hunt. Esta vez, su equipo enfrenta una amenaza por parte de una inteligencia artificial, conocida como "La Entidad", capaz de poner en riesgo la estabilidad mundial. La historia plantea una búsqueda urgente para impedir que ese sistema golpee distintos sectores estratégicos y genere un caos irreversible.
La trama lleva al grupo por varios puntos del planeta, mientras se enfrentan a engaños, tecnología fuera de control y adversarios que parecen adelantarse a cada movimiento. Esta entrega busca cerrar el recorrido del personaje, con escenas increíbles y situaciones épicas.
La fecha de estreno en la plataforma de Disney es el 17 de diciembre.
Tráiler de "Misión Imposible: Sentencia final"
Reparto de "Misión Imposible: Sentencia final"
El reparto está compuesto por:
Tom Cruise – Ethan Hunt
Hayley Atwell – Grace
Ving Rhames – Luther Stickell
Simon Pegg – Benji Dunn
Esai Morales – Gabriel
Pom Klementieff – Paris
Angela Bassett – Erika Sloane
Shea Whigham – Jasper Briggs
