Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 2 de diciembre

El dólar oficial mantiene la pax cambiaria en el comienzo del último mes del año. Mientras tanto, cayeron los financieros, aunque el blue anotó su primera suba en cuatro jornadas.
El esquema de bandas bajo la lupa: complica la compra de reservas, limita la baja del riesgo país y condiciona las tasas
El mercado sigue exigiendo una mayor compra de reservas, necesaria para traccionar una baja del riesgo país y allanar el camino para volver a tomar deuda con bonistas privados.
Por Solange Rial
