SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
2 de diciembre 2025 - 08:12

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 2 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Entre los activos argentinos resaltó el incremento del S&P Merval, aunque los ADRs exhibieron mayoría de bajas. Los bonos también operaron con una tendencia negativa.

Este martes, se conoce el dato de inflación europea. Mientras en el ámbito local, la city sigue de cerca las tasas y las reservas.

Live Blog Post

El esquema de bandas bajo la lupa: complica la compra de reservas, limita la baja del riesgo país y condiciona las tasas

El mercado sigue exigiendo una mayor compra de reservas, necesaria para traccionar una baja del riesgo país y allanar el camino para volver a tomar deuda con bonistas privados.

Por Solange Rial

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 2 de diciembre

El dólar oficial arrancó el último mes del año a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.423,76 para la compra y a $1.475,07 para la venta.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias