Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 2 de diciembre

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 2 de diciembre

El dólar oficial arrancó el último mes del año a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.423,76 para la compra y a $1.475,07 para la venta.