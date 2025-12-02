Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 2 de diciembre + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Conocé a cuánto opera el dólar blue hoy. Depositphotos

El dólar blue inició diciembre a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, martes 2 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.451,50.

Valor del CCL hoy, martes 2 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.494,80 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 2 de diciembre El dólar MEP opera a $1.473,34 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.028, según Binance.