El dólar blue inició diciembre a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 2 de diciembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, martes 2 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.451,50.
Valor del CCL hoy, martes 2 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.494,80 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 2 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.473,34 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.028, según Binance.
