El gobierno de EEUU anunció la creación de "Cuentas Trump", destinadas al ahorro de niños

Gracias a la donación de u$s6.250 mil millones de Michael y Susan Dell y a aportes de la administración nacional, los niños partirán de una base de u$s1.250 en sus cuentas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la creación de un programa para que los menores de edad puedan abrir cuentas bancarias que funcionen como fondo de inversión y generar ganancias a lo largo del tiempo. Una vez que cumplan 18 años, los niños podrán retirar el dinero.

Michael y Susan Dell, dueños de la marca de computadoras homónimas, aportaron u$s6.250 mil millones para dar inicio al proyecto llamado "Cuentas Trump".

El líder republicano anunció la medida durante un discurso en la Casa Blanca este martes. Aseguró que se trata de "uno de los días más importantes del país para la filantropía". "Michael y Susan están haciendo uno de los donativos privados más grandes en la historia para las próximas generaciones de niños estadounidenses bajo el programa de 'Cuentas Trump' que creamos con la hermosa ley de presupuesto", afirmó el mandatario.

EEUU: el presidente dio precisiones sobre el uso de las "Cuentas Trump" A su vez, precisó que "estarán indexadas con los mercados bursátiles y controladas por los representantes de los menores. En nombre de los niños, se harán inversiones y esperamos que sigan creciendo. Podrán usarse para su beneficio cuando cumplan 18 años". El programa empezará a funcionar el próximo 4 de julio del año que viene, el día de la Independencia de Estados Unidos.

"En honor al aniversario de los Estados Unidos, los Dell están donando a 25 millones de niños unos u$s250 a cada uno. Esto equivale a u$s6.250 mil millones. Esto estará disponible para los niños de clase media y que les dará una participación en la prosperidad del país, relacionada con el desarrollo de la economía", sostuvo Trump. "Esto los pondrá más cerca del sueño americano", agregó.

Además Trump informó que su gobierno también hará un aporte de u$s1.000 para cada uno de los recién nacidos, hasta el año 2028. "Serán miles de dólares cuando el niño tenga 18 años de edad", aseguró. Para concluir el anuncio, el presidente destacó que el aporte del matrimonio Dell "fue posible gracias al mayor recorte impositivo en la historia del país, aprobado por la mayoría republicana en el Congreso a comienzos de este año".