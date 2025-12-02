El dólar oficial toca máximos en un mes y la brecha con el MEP cae debajo del 2% + Seguir en









El dólar mayorista corta con dos jornadas sin variaciones, y avanza hasta alcanzar el mayor valor desde inicios de noviembre. ¿Se termina la "pax" cambiaria?

El mercado cambiario si bien abrió diciembre con una extensión de la "pax" cambiaria , este martes el dólar oficial sube y toca máximos en un mes. Cabe resaltar que en noviembre la divisa operó sin sobresaltos: el mayorista avanzó solo $6,5 en el mes, una suba de 0,5% que contrasta con el salto de casi 5% registrado en octubre, en plena antesala electoral.

El martes, el mayorista abre este martes a $1.455, una suba de $3,5 con respecto a la jornada previa, dejando la brecha contra el techo de la banda en torno al 3,9%, apenas por encima del 3,4% de fines de octubre.

Cabe resaltar que, durante la última semana de noviembre, el mayorista subió $26,5, acelerando levemente frente a los $22 de la semana previa. En lo que va de 2025, acumula una suba del 40,7%.

En cuanto al minorista, en el Banco Nación la divisa norteamericana se consigue a $1.475,00, mientras que el promedio del BCRA, se ubica en $1.478,951. A contramano del oficial, los financieros caen, asi el MEP se vende a $1473,81, mientras que el CCL se ubica en $1490,70.

Menos oferta de dólares por el agro durante noviembre En noviembre, los exportadores de oleaginosas y cereales liquidaron u$s760 millones, una caída del 62% interanual y del 32% mensual. La fuerte disminución refleja las liquidaciones anticipadas de septiembre bajo la suspensión temporal de los derechos de exportación (Decreto 682/2025), resaltaron desde Max Capital. En el acumulado del año, los ingresos siguen siendo 24% superiores a los de 2024.

dollars Con los descensos en MEP y CCL, las brechas tocaron mínimos de un mes Pixabay El talón de Aquiles: reservas netas profundamente negativas El foco del mercado sigue puesto en el estado crítico de las reservas del Banco Central. Según la metodología del FMI, las reservas netas de Argentina cerrarían el año en torno a los u$s17.000 millones negativos. En términos simples: si el país tuviera que devolver los dólares tomados a corto plazo, le faltarían reservas propias para hacerlo. Por esta razón, tanto el mercado como organismos internacionales insisten en que el Gobierno de Javier Milei debe acelerar un proceso de acumulación de reservas. De lograrse, estiman, el riesgo país podría perforar los 650 puntos, un piso que suele alcanzar tras superar episodios de tensión financiera. Tras el acuerdo con el FMI del año pasado, el riesgo país había llegado a 500 puntos, pero volvió a estabilizarse en torno a 600 cuando el equipo económico mostró poco interés en recomprar dólares en el mercado. En este contexto, fuentes del mercado consideran probable que el Gobierno ensaye en las próximas semanas una recompra de bonos globales, una herramienta que podría ayudar a comprimir el riesgo país sin poner presión directa sobre el tipo de cambio.