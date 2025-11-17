Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 17 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas brutas cayeron en u$s280 millones este lunes.

El dólar oficial cotizó a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó a $1.371,20 para la compra y a $1.422,09 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s280 millones, hasta los u$s40.356 millones. Fuentes oficiales indicaron a Ámbito que la merma se produjo por pagos de deuda a organismos, destacándose aquellos con el BID y el BIRF.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.387 .

El dólar blue se ubicó en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL opera en $1.485,77 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.446,34 y la brecha con el dólar oficial queda en el 4,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.483,50, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 17 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.813,32 , según Binance.