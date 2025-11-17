El S&P Merval cae y perfora los 2.000 puntos, pero los bonos en dólares suben







En Wall Street, los ADRs alternan leves subas y bajas en el inicio de la semana.

Los activos argentinos se dieron vuelta en Wall Street. Vecteezy

El S&P Merval cae y perfora los 2.000 puntos en dólares, pero los bonos operan mixtos en Wall Street. La bolsa porteña, en tanto, corta con el tono positivo con el que terminó la semana pasada tras el anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU.

En la bolsa local, las acciones extienden su andar alcista. El índice S&P Merval cae 0,9% hasta los 2.966.450,08 puntos, mientras que medido en dólares, el índice bursátil avanza este lunes hasta los 2.020,14 puntos.

El viernes, el panel líder de la bolsa porteña había saltado 3,8% luego de la confirmación de la firma del marco para avanzar en un acuerdo comercial con EEUU.

ADRs y bonos En tanto, en Nueva York los ADRs operan mixtos con subas de hasta 4% el mano de Edenor, seguida por Cresud 2,8%. En tanto, Telecom 1,4% y Grupo Supervielle cae 0,9%.

Los bonos Globales, emitidos bajo jurisdicción extranjera, operan con mayoría de alzas. Por el momento, los movimientos son tenues y apenas rozan el 0,1%. En cambio, los Bonares, que se rigen por la legislación argentina, cotizan con mayor disparidad.

Desde Aldazabal destacaron que la victoria del Gobierno en las elecciones de octubre vino acompañada de una mejora de las expectativas, que impulsaron la posibilidad de recuperar el acceso al mercado internacional de deuda en el corto plazo y sus implicancias para las curvas soberanas en dólares. En ese sentido, el director de Asset Management de Criteria, Nicolás Max, sostuvo a Ámbito que "es discutible" el nivel de riesgo país que necesita el Gobierno para salir al mercado, pero que de consolidarse en una marca cercana a los 400 pb, parecería un escenario seguro. "En 500 pb deberías salir al mercado con algún 'sweetener' (incentivo extra) para canjear vencimientos de corto plazo", agregó.