No vas a poder dejar de verla: la nueva serie de suspenso de Netflix que ya es tendencia mundial + Seguir en









La propuesta atrapó tanto al público que quedó ubicada entre lo más visto, con una trama que sorprende y crece capítulo tras capítulo

Con solo 8 episodios, esta serie atrapó al público en días. Gentileza - Netflix

El catálogo de Netflix sigue sumando producciones que se vuelven furor en pocos días. Entre los últimos estrenos, hay una ficción que logró ser de las más comentadas de redes sociales por su historia, que combina tensión, drama y acción, la cual no vas a poder dejar de ver.

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Lo que más atrapó al público es el impacto emocional, ya que los distintos personajes atraviesan situaciones muy complejas en medio de una serie con una trama atrapante. Esto es exactamente lo que la posiciona como una de las apuestas más comentadas del momento.

Bandi Netflix La serie atrapó al público con su compleja trama, que refleja una realidad complicada. Gentileza - Netflix De qué trata Bandi La historia sigue a once hermanos que quedan solos tras la muerte inesperada de su madre. Sin adultos cerca que los contengan, ni recursos económicos para sostener el día a día, deben reorganizar su vida lo antes posible para evitar que los servicios sociales los separen.

El grupo de hermanos enfrenta un escenario complejo que los obliga a tomar caminos riesgosos por la necesidad de mantenerse unidos. La historia transcurre en un lugar donde la desigualdad y las tensiones sociales están cada vez peor y genera la duda de: ¿hasta dónde estás dispuesto a luchar por tu familia?

Netflix: tráiler de Bandi Embed - Bandi - Temporada 1 ( 2026 ) Trailer Serie - Español Latino Netflix: elenco de Bandi Djody Grimeau como Kylian Lafleur

Rodney Dijon como Kingsley Lafleur

Jonathan Zaccaï como Alex Croquet

Rémy Laquittant como CAC 40

Patrick Trieste como Sherkhan

Cédric Camille

Ambre Bozza

Souane Rosamont

Evan Lienafa

Steeven Mornet

William Paul-Joseph

Lucas Pernock

Nora Deluge como Chloé

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