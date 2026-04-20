El catálogo de Netflix sigue sumando producciones que se vuelven furor en pocos días. Entre los últimos estrenos, hay una ficción que logró ser de las más comentadas de redes sociales por su historia, que combina tensión, drama y acción, la cual no vas a poder dejar de ver.
No vas a poder dejar de verla: la nueva serie de suspenso de Netflix que ya es tendencia mundial
La propuesta atrapó tanto al público que quedó ubicada entre lo más visto, con una trama que sorprende y crece capítulo tras capítulo
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Lo que más atrapó al público es el impacto emocional, ya que los distintos personajes atraviesan situaciones muy complejas en medio de una serie con una trama atrapante. Esto es exactamente lo que la posiciona como una de las apuestas más comentadas del momento.
De qué trata Bandi
La historia sigue a once hermanos que quedan solos tras la muerte inesperada de su madre. Sin adultos cerca que los contengan, ni recursos económicos para sostener el día a día, deben reorganizar su vida lo antes posible para evitar que los servicios sociales los separen.
El grupo de hermanos enfrenta un escenario complejo que los obliga a tomar caminos riesgosos por la necesidad de mantenerse unidos. La historia transcurre en un lugar donde la desigualdad y las tensiones sociales están cada vez peor y genera la duda de: ¿hasta dónde estás dispuesto a luchar por tu familia?
Netflix: tráiler de Bandi
Netflix: elenco de Bandi
- Djody Grimeau como Kylian Lafleur
- Rodney Dijon como Kingsley Lafleur
- Jonathan Zaccaï como Alex Croquet
- Rémy Laquittant como CAC 40
- Patrick Trieste como Sherkhan
- Cédric Camille
- Ambre Bozza
- Souane Rosamont
- Evan Lienafa
- Steeven Mornet
- William Paul-Joseph
- Lucas Pernock
- Nora Deluge como Chloé
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