Un hombre del que aún se desconoce la identidad subió a una pirámide prehispánica en México, comenzó a disparar con una pistola, asesinó a tiros a una turista canadiense y se quitó la vida, este lunes por la tarde. La información la confirmó el Gabinete de Seguridad de México, en un hecho que ocurrió en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.
Tiroteo en México: un hombre mató a una turista desde una pirámide prehispánica y se suicidó
El atacante abrió fuego en la Pirámide de la Luna, dejó una víctima fatal canadiense y al menos seis heridos antes de quitarse la vida.
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Además de dos personas fallecidas, según un reporte preliminar de las autoridades de seguridad mexicanas, hay seis heridos, cuatro por arma de fuego y dos por caídas. En tanto, al fallecido agresor, se le incautó un arma blanca, un arma de fuego y cartuchos útiles.
El tiroteo fue grabado en un video
El suceso fue captado en video por uno de los turistas testigo. En las imágenes se puede observar al agresor con un arma de fuego en su mano, una remera o camisa de manga larga, pantalones negros y un barbijo. En el mismo material se escucha al menos un disparo del arma, que se desconoce si es el que produjo algunos de los heridos o la muerte de la única víctima fatal, hasta ahora.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó la situación ocurrida en una de las ciudades prehispánicas más importantes de todo América. “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, ha escrito la mandataria en sus redes sociales, al tiempo que confirmó que se encuentra en contacto con la Embajada de Canadá, país del que es oriunda la única víctima fatal confirmada hasta ahora.
Este inusual hecho de violencia en la pirámide de la Luna, Teotihuacán, contó con un despliegue policial coordinado por la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, junto a miembros del Grupo Relámpagos, una unidad de rescate aéreo del Estado de México, Protección Civil y Servicios de Urgencias de esa entidad y la Cruz Roja Mexicana, según RT.
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