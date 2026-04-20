Tiroteo en México: un hombre mató a una turista desde una pirámide prehispánica y se suicidó + Seguir en









El atacante abrió fuego en la Pirámide de la Luna, dejó una víctima fatal canadiense y al menos seis heridos antes de quitarse la vida.

Epígrafe:El atacante se quitó la vida tras el tiroteo; tenía un arma de fuego, un cuchillo y cartuchos en su poder.

Un hombre del que aún se desconoce la identidad subió a una pirámide prehispánica en México, comenzó a disparar con una pistola, asesinó a tiros a una turista canadiense y se quitó la vida, este lunes por la tarde. La información la confirmó el Gabinete de Seguridad de México, en un hecho que ocurrió en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.

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Además de dos personas fallecidas, según un reporte preliminar de las autoridades de seguridad mexicanas, hay seis heridos, cuatro por arma de fuego y dos por caídas. En tanto, al fallecido agresor, se le incautó un arma blanca, un arma de fuego y cartuchos útiles.

El tiroteo fue grabado en un video un tirador desde una piramide mexico El suceso fue captado en video por uno de los turistas testigo. En las imágenes se puede observar al agresor con un arma de fuego en su mano, una remera o camisa de manga larga, pantalones negros y un barbijo. En el mismo material se escucha al menos un disparo del arma, que se desconoce si es el que produjo algunos de los heridos o la muerte de la única víctima fatal, hasta ahora.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó la situación ocurrida en una de las ciudades prehispánicas más importantes de todo América. “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, ha escrito la mandataria en sus redes sociales, al tiempo que confirmó que se encuentra en contacto con la Embajada de Canadá, país del que es oriunda la única víctima fatal confirmada hasta ahora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Claudiashein/status/2046310500217040909&partner=&hide_thread=false Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026 Este inusual hecho de violencia en la pirámide de la Luna, Teotihuacán, contó con un despliegue policial coordinado por la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, junto a miembros del Grupo Relámpagos, una unidad de rescate aéreo del Estado de México, Protección Civil y Servicios de Urgencias de esa entidad y la Cruz Roja Mexicana, según RT.

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