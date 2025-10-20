SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de octubre 2025 - 17:59

Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 20 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas subieron u$s147 millones este lunes 20 de octubre.

El dólar oficial minorista cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). Asimismo, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa finalizó a $1.444,28 para la compra y a $1.495,61 para la venta.

Las reservas brutas internacionales mejoraron por primera vez en cinco jornadas, al subir u$s147 millones respecto del viernes. De este modo, finalizaron la rueda en los u$s41.315 millones, mientras que las reservas netas se ubicaron en la zona de los u$s4.700 millones.

En cuanto a los retornos de los plazos fijos que informa el BCRA, se observó un retroceso diario. La tasa nominal anual (TNA) TAMAR culminó en el 57,94% (75,97% efectivo) y la TNA BADLAR lo hizo en el 53,06% (67,98% efectivo).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 20 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475. Esto implicó una suba de $25 (+1,7%) respecto del viernes.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 20 de octubre

El dólar blue se vendió a $1.505 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2%.

Valor del MEP hoy, lunes 20 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.550,87 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,1%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 20 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.566,29 y la brecha con el dólar oficial es del 6,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1541,49, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.069, según Binance.

