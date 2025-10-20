El superávit comercial bajó a u$s921 millones en septiembre: importaciones saltaron 10% mensual y anotaron un nuevo récord







Las ventas al exterior subieron en menor proporción, aunque también fueron las más altas desde 2022. China desplazó a Brasil como principal socio comercial del mes.

China desplazó a Brasil como principal socio comercial. Mariano Fuchila

Argentina registró su 21° superávit comercial consecutivo en septiembre. Sin embargo, el resultado se desaceleró respecto del mes previo, debido al fuerte incremento de las importaciones, que anotaron su mayor suba mensual en un año.

Este lunes el INDEC informó que la balanza comercial arrojó un saldo positivo de u$s921 millones. Mientras las exportaciones totalizaron unos u$s8.128 millones, las importaciones sumaron unos u$s7.207 millones.

