Los ADRs cayeron hasta 5,3%, pero los bonos borraron bajas en el cierre tras anuncio de recompra de deuda

Los títulos soberanos en moneda dura operaron con marcada volatilidad a lo largo de la jornada.

Los ADRs de empresas argentinas cayeron hasta más 5% este lunes en Wall Street, pero los bonos revirtieron las pérdidas en el cierre de la jornada y cerraron con subas generalizadas, luego de que Economía anunciara que inició conversaciones para recomprar de deuda soberana . De todos modos, el riesgo país se mantuvo arriba de los 1.000 puntos en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, a pesar del anuncio del Banco Central (BCRA) para avanzar en un swap de monedas por hasta u$s20.000 millones con el Tesoro de EEUU.

En ese marco, los bonos soberanos treparon hasta un 3,2% sobre final de la rueda, encabezados por el Global 2041 , luego de el secretario de Finanzas, Pablo Quirno , comunicara que el Gobierno comenzó las tratativas para "llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación", con el banco estadounidense J.P. Morgan acompañando la reestructuración.

El Sales Trader de Becerra Bursátil, Leonardo Svirsky , expresó a Ámbito que el panorama semanal se observa "complejo", a raíz de la cercanía de las elecciones y el alto nivel de incertidumbre que existe en los mercados pese al total apoyo expresado por EEUU.

Desde el equipo de Research de Puente, destacaron que el anuncio del swap "es más que simbólico", ya que "se concreta el acuerdo previo a las elecciones y se disipan las dudas de que era condicional a su resultado" .

No obstante, se espera que la presión sobre el tipo de cambio se mantenga durante toda la semana a raíz de la demanda por cobertura cambiaria , que persistirá pese a cualquier tipo de cambio dentro de la banda y cualquier nivel de tasas de interés hasta los comicios.

Por su parte, Auxtin Maquieyra, de Sailing Inversiones, remarcó que, con el swap, la autoridad monetaria "cuenta con un poder de fuego considerable para enfrentar eventuales corridas y defender el techo de la banda cambiaria".

No obstante, entiende que la volatilidad continuará elevada, ya que "el principal factor que explica el nerviosismo actual no es externo sino político".

En ese contexto, el riesgo país se sostiene en torno a los 1.000 puntos básicos, luego de que el último dato de EMBI, elaborado por J.P. Morgan mostrara un valor de 1.089 puntos básicos el pasado viernes 20.

ADRs y S&P Merval

Por el lado de la renta variable, los ADRs perdieron hasta un 5,3% en Wall Street, de la mano de Pampa Energía, seguido por Edenor (+4,7%) y Grupo Supervielle (-4,3%).

Por su parte, el S&P Merval cayó 0,6% a 1.978.419,05 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 2,2% a 1.260,15 puntos. Los papeles cerraron con mayoría de bajas. Las principales caídas fueron para Pampa Energía (-4%); Transener (-3,1%) e Metrogas (-2,3%). A contramano, Aluar ganó un 6,2%.

El economista Gustavo Ber señaló que "los activos domésticos se inclinaron por un tono más cauto", al tiempo que los operadores siguen tachando ruedas en la recta final hacia el 26-O, con la atención centrada en el nivel de respaldo que obtendrá el oficialismo.