Elecciones 2025: las encuestas reflejan una situación social adversa y preocupan al Gobierno







Los últimos sondeos de cara a los comicios del domingo revelan un panorama social difícil, que podría complicar a La Libertad Avanza en las urnas.

El oficialismo se prepara para la recta final de la campaña electoral.

Los últimos sondeos de opinión previos a las elecciones legislativas del 26 de octubre revelaron datos adversos para el oficialismo y generan preocupación dentro del Gobierno. La encuesta publicada por la consultora Escenarios señaló que el 53% de los hogares argentinos declara que no llega a fin de mes con sus ingresos, mientras que un 30% lo hace "con lo justo".

A su vez, uno de los puntos más preocupantes para la administración libertaria refiere a la confianza: a raíz de los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad y los vínculos del caso de Fred Machado con la política, el 69,84% de los encuestados cree que "todos o la mayoría" de los funcionarios del Gobierno están involucrados en casos de corrupción. De todas formas, los números tampoco fueron favorables para la oposición: casi el 60% piensa lo mismo de sus dirigentes.

Profundizando en el plano económico, el estudio realizado a principios de octubre advierte además que el 58% de las familias contrajo algún tipo de deuda y el 41% de ellas tiene serias dificultades para pagarla o, directamente, no puede hacerlo.

A su vez, también se registró un marcado ajuste en el consumo: el 46% de los hogares tuvo que recortar "mucho" sus gastos en el último año. Las expectativas tampoco son buenas: el 55% de la población cree que la situación económica empeorará en el próximo año, una cifra muy superior al 31% que pensaba lo mismo cuando asumió Javier Milei en diciembre de 2023.

Otras consultoras pintan un panorama adverso para el Gobierno de cara a las elecciones En el mismo sentido, otra encuesta realizada por la consultora Zubán Córdoba señaló que la evaluación pública de Javier Milei muestra signos de desgaste. La imagen negativa del Presidente subió al 63,2 %, su nivel más alto en un año, y casi seis de cada diez personas creen que el oficialismo perderá en los comicios legislativos del 26 de octubre

En el mismo estudio se registró que el 64,7% desaprobaba la gestión del libertario. El sondeo reveló además que un 56,7 % de los encuestados cree que La Libertad Avanza (LLA), que lidera Milei perderá los comicios legislativos. En caso de que el oficialismo no logre un buen resultado electoral, un 27,4 % de los consultados considera que Milei debe renunciar; un 17,6 %, que debe cambiar sus políticas económicas; y un 13,4 %, que debe reestructurar su gabinete de Gobierno. Desde la consultora Management & Fit se observó que la imagen del presidente Javier Milei se ubica en los niveles más bajos desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023. Según la encuesta realizada a principios de octubre, la percepción positiva del jefe de Estado se ubica en el 37,4% y la negativa trepó al 47,9%. Otro relevamiento realizado por Rubikon, realizado entre el 11 y 12 de octubre a nivel nacional, puso en relieve el rechazo hacia la figura de Milei. El Presidente retiene un 37,2% de imagen positiva, pero se enfrenta a un 47,4% de imagen negativa, según el estudio.