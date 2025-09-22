Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 22 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA bajaron menos de lo que se esperaba este lunes.

El dólar oficial operó a $1.383,34 para la compra y a $1.438,30 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cedieron u$s71 millones, hasta los u$s39.188 millones. La merma fue menor a la que se esperaba, debido a que se preveía que impacten los u$s678 millones que el BCRA vendió el viernes para contener la escalada en el tipo de cambio.

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que "si la venta de divisas queda en el sistema, las reservas se mantienen, solo que pasan de netas a brutas". Este lunes la autoridad monetaria no tuvo que intervenir en el mercado de cambios, dada la baja en la cotización tras el anuncio de auxilio por parte del gobierno de EEUU y la baja de retenciones hasta el 31 de octubre.

Por su parte, la tasa nominal anual TAMAR volvió a subir, desde el 46,38% al 47,56% (desde el 57,55% al 59,36% en términos efectivos).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, se desplomó $67 (-4,5%) a $1.408 para la venta .

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar blue cayó $45 a $1.475 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 4,8%.

Valor del MEP hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar MEP cae 5,8% a $1.461,22 y la brecha con el oficial es de 3,8%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cede 6% a $1.472,58 y la brecha con el oficial recorta a 4,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464,97, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.856, según Binance.