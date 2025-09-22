Efecto Bessent: el dólar blue anotó su mayor caída diaria en cinco meses

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cedió $45 (-3%) y cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta la semana pasada , según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 4,8%.

La fuerte baja de la divisa paralela no logra recuperar la disparada acumulada durante septiembre. En los 22 días que van del mes, acumula un alza de $160 (+11,9%) .

La caída del precio del blue se dio tras la eliminación de las retenciones al agro, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina, que se especula que podría ser de un piso de u$s10.000 millones, tal como anticipó Ámbito.

De esta manera, el Gobierno podría obtener mayor oferta de divisas en el mercado, que tras la derrota electoral de La Libertad Avanza se contrajo fuertemente y generó una tensión cambiaria .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, se desplomó $67 (-4,5%) a $1.408 para la venta .

Valor del MEP hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar MEP cae 5,8% a $1.461,22 y la brecha con el oficial es de 3,8%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cede 6% a $1.472,80 y la brecha con el oficial recorta a 4,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.438,56, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.494, según Binance.