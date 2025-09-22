El real blue opera a $271,75 para la compra y a $282,75 para la venta, este viernes 19 de septiembre.
Real blue: a cuánto opera este lunes 22 de septiembre
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
Real blue: a cuánto opera este viernes 19 de septiembre
La brecha de precios con Brasil se estabiliza, aunque sigue alta
El real paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
En tanto, el real oficial se negocia a $266 para la compra y a $281 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $365,30.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 22 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se desploma $42 (-2,9%) a $1.433 para la venta.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, lunes 22 de septiembre
El dólar blue opera a $1.480 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 3,3%.
Valor del MEP hoy, lunes 22 de septiembre
El dólar MEP cotiza cae 5,8% a $1.461,22 y la brecha con el oficial es de 2%.
Valor del dólar CCL hoy, lunes 22 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cede 6,1% a $1.472,14 y la brecha con el oficial recorta a 2,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464,97, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.856, según Binance.
